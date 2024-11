Hàng trứng đánh kem hot nhất mùa thu Hà Nội: Bị chê tanh, nhân viên thái độ nhưng tại sao vẫn đông nghịt?

Không thể phủ nhận rằng dù bị chê từ năm này qua năm khác nhưng hàng trứng đánh kem này vẫn trở thành một "huyền thoại" vào mỗi mùa thu Hà Nội. Vài năm gần đây, vào mỗi mùa thu ở Hà Nội, bên cạnh những món như cốm, cà phê trứng thì giới trẻ còn hay rủ nhau đi ăn trứng đánh kem (hay còn được gọi là kem trứng), một món ăn được cho là rất hợp với thời tiết Thủ đô vào thời điểm đó. Cũng bởi vậy mà những nơi bán trứng đánh kem cũng ngày một hot hơn, thu hút lượng khách đông nghịt. Trong số đó, hàng trứng đánh kem trên con phố Hai Bà Trưng dường như đã trở thành địa chỉ "huyền thoại" cho những ai muốn ăn món này để "đu trend" mùa thu. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không xuất hiện những clip review hay bài đăng chê hàng trứng đánh kem này ăn không ngon, tanh, thái độ của nhân viên phục vụ cũng khó chịu. Không chỉ một vài ý kiến nhận xét như vậy mà có rất nhiều người cùng chung cảm nhận. Ấy vậy nhưng bất chấp việc bị chê, hàng trứng đánh kem này vẫn rất đông khách. Điều này khiến cho dân tình cảm thấy khá khó hiểu, lý do là gì mà lại có sự trái ngược này? Ngược thời gian trở về khoảng năm 2017, khi đó hàng kem trứng này bắt đầu được nhiều người biết đến và trở thành địa điểm được nhiều người săn lùng. Thế nhưng khi khách ngày một đông hơn thì cũng là lúc bắt đầu có những ý kiến trái chiều về hương vị ở đây. Trên MXH xuất hiện những bài đăng nhận xét rằng trứng đánh kem ở đây không còn ngon như trước, bị tanh, cốc trứng đánh kem cũng không được đầy đặn... Khoảng 1 - 2 năm trở lại đây, số lượng ý kiến trái chiều về hàng càng nhiều hơn. Không chỉ là nhận xét hương vị nữa mà còn có những ý kiến của thực khách khó chịu về vấn đề phục vụ của nhân viên, hay việc quán chỉ bán tại chỗ chứ không chịu bán mang về... Thử tìm kiếm những bài đăng nói về hàng trứng đánh kem này, người xem cũng có thể bắt gặp rất nhiều ý kiến chê. Cũng bởi vì bị chê nhiều, nên khi thấy hàng trứng đánh kem này vẫn luôn là địa chỉ "hót hòn họt" vào mỗi mùa thu thì ai cũng thắc mắc và khó hiểu. Trên thực tế, ngoài những ý kiến chê thì vẫn có những thực khách dành lời khen và có lẽ đó chính là những lý do khiến nơi này vẫn đông người đến ăn. Cụ thể, xét về vị trí, hàng trứng đánh kem này nằm trên một con phố trung tâm, lại có khoảng không gian rộng rãi, nhiều cây lớn nên rất thích hợp với trải nghiệm "vừa ăn trứng đánh kem vừa ngắm lá vàng rơi mùa thu". Đây cũng là một phần lý do khiến cho món trứng đánh kem ở đây thêm hot mỗi khi mùa thu đến. Hiện tại, ở Hà Nội không có quá nhiều nơi bán trứng đánh kem ăn kèm bánh mì như thế này, và nếu muốn tìm kiếm một hàng chỉ chuyên bán món này thì khá ít. Hơn nữa, yếu tố lâu đời của địa điểm àny cũng phần nào chiếm được sự tin tưởng của nhiều thực khách. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận sức mạnh của MXH khi liên tục có những bài đăng như "những món nhất định phải ăn vào mùa thu", mà địa chỉ này chính là một trong những gợi ý. Đó có lẽ là những yếu tố góp phần khiến cho hàng trứng đánh kem trên con phố Hai Bà Trưng này vẫn luôn hot và đông khách. Xét về hương vị, vẫn là câu chuyện mỗi người một cảm nhận, thế nên ngoài những ý kiến nhận xét rằng không hợp khẩu vị, không ngon, quá tanh hay quá ngọt thì vẫn có những ý kiến khen ngon, hoặc tuỳ chất lượng từng ngày, có hôm tanh và hôm không tanh... Vấn đề cách phục vụ của nhân viên cũng là một câu chuyện "khó nói", bởi quả thật có những người từng rơi vào tình huống khó chịu nhưng có người không. Lý giải cho điều này, một vài ý kiến cho rằng có thể do khách đông nên đôi khi nhân viên hơi cuống, dẫn đến những trải nghiệm không hay cho khách hay có những lời lẽ hơi "gắt gỏng" khiến khách phật lòng. Dù vậy, với một hàng ăn uống, chuyện dịch vụ là yếu tố rất quan trọng, bởi thế nên có lẽ quán cũng cần xem xét lại vấn đề này. Hay như chuyện khiến một vài vị khách khó chịu vì quán thì đông mà "không chịu bán mang về", nhiều người cũng nhận được lời giải thích rằng do món ăn này có đặc trưng là cần ăn luôn, nếu mang đi sẽ mất ngon. Xét cho cùng, đây cũng không phải lần đầu tiên, một hàng ăn lại có những ý kiến trái chiều như vậy. Chuyện ăn uống, khẩu vị cũng là câu chuyện "mỗi người một ý". Có lẽ, để có được những trải nghiệm dễ chịu nhất thì mỗi thực khách nên dựa trên cảm nhận riêng của mình để chọn quán, bởi hàng quán hiện tại đa dạng nên có rất nhiều lựa chọn, ngay cả món trứng đánh kem dù không có quá nhiều nơi bán, thế nhưng đây cũng không phải địa điểm duy nhất. Theo Người đưa tin