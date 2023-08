Giọt sữa mẹ đầu tiên xuất hiện trong 72 giờ sau sinh khiến Minh Hằng bật khóc quan trọng đến thế nào?

Sau khi sinh, cơ thể người mẹ sẽ bắt đầu tiết ra những giọt sữa đầu tiên cho con bú. Ban đầu chỉ khoảng vài ml và sẽ tăng dần vào những ngày tiếp theo tùy theo cơ địa của mẹ và nhu cầu bú của bé. Những giọt sữa này có tên gọi là sữa non. Sữa non xuất hiện trong 72 giờ sau sinh, mẹ không nên bỏ qua cơ hội chỉ có một lần trong đời trẻ.

Sữa non thường tiết ra trong những tháng cuối thai kỳ (khoảng tuần 28 và có một số mẹ chia sẻ nó có thể xuất hiện sớm hơn). Đặc biệt, sữa này sẽ tiết ra nhiều hơn vào 48-72 giờ đầu tiên sau sinh. Sữa non có màu vàng nhạt, sánh đặc và rất giàu dinh dưỡng. Khi bé ra đời, sữa non đã có sẵn trong bầu vú mẹ để cho bé bú.

Sau khi nhau thai đã được đẩy ra khỏi cơ thể mẹ (bé chào đời), nồng độ estrogen và progestogen sẽ giảm, nồng độ hormone prolactin tăng lên sẽ kích thích cơ thể mẹ tiết sữa, lượng sữa sẽ bắt đầu nhiều hơn bắt đầu từ ngày thứ 3 - 4 tùy thuộc vào lượng sữa bé bú và lượng sữa được vắt ra.

Giá trị của sữa non với sức khỏe của trẻ sơ sinh

Sữa non giàu protein, ít đường lactose, chất béo và các vitamin tan trong nước. Được biết, lượng protein trong sữa non có thể cao gấp 10 lần so với sữa trưởng thành. Các vitamin tan trong chất béo nhiều hơn bao gồm: vitamin A cao gấp 2 lần sữa trưởng thành, vitamin E, vitamin K. Các khoáng chất như: sắt, kẽm... có nồng độ và hàm lượng khá cao nên sữa non là nguồn dinh dưỡng thích hợp nhất với bé sơ sinh, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu hóa, hấp thụ của bé.

Những em bé được bú sữa non có khả năng chống lại nhiễm trùng, các bệnh mãn tính, bảo vệ cơ thể non nớt khỏi rất nhiều tác nhân gây hại từ môi trường. Nhiều mẹ quan niệm, nên bỏ sữa đầu nhưng đây là điều không đúng, các mẹ hoàn toàn có thể cho con bú sữa này luôn ngay sau khi sinh.