Điểm tin kinh doanh 25/4: Giá vàng trong nước tăng, quốc tế giữ nhịp ổn định

- Vingroup lãi quý I/2023 hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới rạng sáng ngày 24/4 theo giờ Việt Nam ổn định với vàng giao ngay chỉ giảm 1 USD so với mức chốt phiên giao dịch cuối tuần trước xuống còn 1.982,9 USD/ ounce. Đà giảm giá vàng theo đó đã chững lại vào đầu tuần này, nhưng việc giá đã rơi xuống dưới mức 2.000 USD/ounce trong một số phiên giao dịch cuối của tuần trước đã khiến tâm lý lạc quan giảm mạnh trong ngắn hạn.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính trong quý I năm 2023 của tập đoàn đạt 50.271 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý I năm 2023 của Vingroup đạt 4.264 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm 2022. Tại ngày 31/03/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 596.877 tỷ đồng, tăng 3,4% so với 31/12/2022.

Trong hoạt động huy động vốn, Vingroup và VinFast đã tăng quy mô huy động từ 300 triệu USD lên 500 triệu USD, đánh dấu cột mốc mới trong hoạt động huy động vốn nước ngoài của tập đoàn.

Ở lĩnh vực Bất động sản bán lẻ, trong quý I/2023, Vincom Retail ghi nhận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước, với tổng doanh thu hợp nhất tăng trưởng 42% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 171%. Lượt khách đến trung tâm thương mại trong quý I tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022, hồi phục 98% so với thời điểm trước dịch.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, tổng số đêm phòng bán quý I năm 2023 đạt gần 296 nghìn phòng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn

Đây là một trong những thông tin được ghi nhận tại buổi Họp báo thường kỳ quý I/2023 của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 24/4.

Ông Nguyễn Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản cho biết, trong quý I/2023, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới trong quý I là 940 doanh nghiệp, giảm 63,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt là 341 doanh nghiệp (tăng 30,2 %) và 1.816 doanh nghiệp (tăng 60,7%) so với cùng kỳ năm trước.