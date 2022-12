Điểm tin kinh doanh 14/12: Giá xăng nhập tiếp tục giảm xuống còn 18.000 đồng/lít

Vì thế, tốc độ giảm giá của vàng trong nước chậm hơn quốc tế nhưng do giá USD tăng cao nên giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới duy trì ở mức 15 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 2 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng SJC đã tăng từ 66,3 triệu đồng/lượng lên mức 67,5 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ ở chiều mua và bán so với hôm qua.

Cụ thể, VinFast đã bàn giao cho khách hàng 182 xe VF e34 và 412 xe VF 8 trong tháng 11/2022. Dự kiến từ tháng 12/2022, VinFast sẽ bàn giao số lượng lớn hàng nghìn xe VF e34 và VF 8 cho các khách hàng đặt trước khi chuỗi cung ứng đã ổn định và việc sản xuất không còn bị gián đoạn.

Bên cạnh 2 mẫu xe VF e34 và VF 8, VinFast cũng đang lên kế hoạch bàn giao những chiếc VF 9 đầu tiên cho khách hàng vào đầu quý I/2023.

Ngày 10/12/2022 vừa qua, VinFast đã chính thức nhận đặt hàng mẫu xe VF 5 Plus. Chỉ sau 9 giờ đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận được tổng cộng 3.293 đơn đặt hàng VF 5 Plus, trong đó có 2.628 đơn đặt cọc cam kết chắc chắn sẽ lấy xe (mức cọc 20 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, không được phép hoàn/huỷ) và 665 đơn đặt cọc tiêu chuẩn (mức cọc 10 triệu đồng, được phép chuyển nhượng, hoàn/huỷ nếu không lấy xe). Dự kiến những chiếc xe VF 5 Plus đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 4/2023.

- Ở nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất, người dân đang quay lưng với thịt

Hơn 90% người Brazil tham gia khảo sát cho biết họ không muốn quay lại thói quen tiêu thụ thịt như trước kia, mặc dù nước này là nhà xuất khẩu thịt bò và thịt gà lớn nhất thế giới.

Theo nghiên cứu của Viện Thực phẩm Tốt (GFI) và Toluna, 67% người Brazil đã tiêu thụ ít protein động vật hơn trong 12 tháng qua so với năm trước, Bloomberg đưa tin ngày 13/12.

Trong khi hầu hết đề cập đến giá cả tăng cao là lý do chính khi cắt giảm tiêu thụ thịt, 1/3 người tham gia cho biết những lo ngại về sức khỏe là động lực chính thay đổi thói quen. Khoảng một nửa trong số này cho hay họ tự nguyện thay đổi.

1/3 người Brazil hạn chế tiêu thụ thịt đã thay thế bằng thịt giả làm từ thực vật, tăng từ 25% một năm trước đó. GFI cho biết những sản phẩm này phổ biến nhất trong nhóm cắt giảm thịt vì các vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, những khách hàng bị ảnh hưởng bởi lạm phát lương thực cũng ưa chuộng biện pháp này.

Chỉ 7% người Brazil cho biết họ muốn ăn nhiều thịt hơn vào năm tới. Trong nhóm vốn đã tiêu thụ ít protein động vật hơn, 93% cho biết họ có kế hoạch duy trì chế độ ăn hiện tại hoặc giảm thịt hơn nữa.