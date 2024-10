Cuộc tranh tài đẳng cấp quốc tế The Viet Nam Bakery Cup 2024 sẽ diễn ra vào cuối năm

Không chỉ dừng ở một cuộc thi bánh mà còn là sự kiện giúp quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hoá, kinh tế cùa ngành bánh Việt Nam góp phần thúc đẩy ngành bánh Việt Nam nói riêng và ngành ẩm thực Việt Nam nói chung. Chủ tịch HHDL TP.HCM Nguyễn Thị Khánh nhận định tại họp báo thông tin về Cuộc thi Đầu bếp bánh tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery Cup – VNBC 2024. Cuộc tranh tài dự kiến diễn ra từ ngày 11 - 14/12 tại trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn SECC Q.7. Họp báo thông tin về sự kiện do Liên Chi Hội Bánh Việt Nam (Hiệp hội Du lịch TP.HCM) cùng hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn phối hợp tổ chức. Đây là cuộc thi bánh tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các đầu bếp Việt mà còn cho cả ngành công nghệ thực phẩm, văn hoá ẩm thực Việt Nam. Cuộc tranh tài dự kiến thu hút khoảng 400 - 500 thí sinh cả nước và quốc tế cùng tham gia. Theo bà Nguyễn Thị Khánh, tham gia cuộc thi các thí sinh có thể hòa mình vào một sân chơi lớn nhất Việt Nam để thể hiện tài năng và kĩ năng, sự sáng tạo của mình. Đặc biệt đối với các đầu bếp trẻ, đây còn là cơ hội cho các bạn học hỏi và khẳng định bản thân, thông qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành bánh tại Việt Nam. "Không chỉ dừng ở một cuộc thi bánh mà còn là sự kiện giúp quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hoá, kinh tế cùa ngành bánh Việt Nam góp phần thúc đẩy ngành bánh Việt Nam nói riêng và ngành ẩm thực Việt Nam nói chung”, Chủ tịch HHDL TP.HCM khẳng định. Cuộc tranh tài thu hút đông đảo đầu bếp trẻ thuộc các chi hội quan tâm và đăng ký tham dự. Đối tượng tham gia cuộc thi là các đầu bếp bánh, nấu ăn, điêu khắc chuyên nghiệp muốn được công nhận là MasterChef chứng thực bởi Hiệp hội đầu bếp thế giới. Các giám khảo Việt Nam và quốc tế có kinh nghiệm chấm thi trong các cuộc thi trong và ngoài nước đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Theo ban tổ chức, tạo cuộc thi có không gian trưng bày giới thiệu các nguyên liệu, phụ liệu ngành bánh; không gian biểu diễn và thi đấu; không gian phục vụ thực khách… Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia vào các cuộc hội thảo, thảo luận, talk show với chủ đề về bánh... Cuộc thi The Viet Nam Bakery Cup 2024 – Đầu bếp bánh Việt Nam tài năng dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội Đầu Bếp Thế Giới (WorldChefs) và Hiệp Hội Bánh Thế Giới (UICB). Chia sẻ tại sự kiện, Ông Doanh Điệp, Trưởng phòng kinh doanh công ty Tân Nhất Hương cho biết: Đây là cuộc thi tuyển chọn đầu bếp làm bánh mang tầm quốc tế. Hiện ở Việt Nam có rất nhiều đầu bếp giỏi nhưng chỉ gói gọn khuôn khổ trong nước. “Chúng tôi sẽ hỗ trợ về nguyên liệu cho các đầu bếp. Sức lan tỏa của cuộc thi sẽ giúp nhiều người biết đến ẩm thực của Việt Nam cũng như các đầu bếp", ông Điệp thông tin thêm.