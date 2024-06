Chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 9 mẹo giữ an toàn thực phẩm trong mùa hè

Nhiệt độ tăng cao trong những tháng mùa hè làm tăng nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm gây ra. Đồ họa: Vi Vi

Bà Rupali Datta - Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng (thành viên của Hiệp hội Dinh dưỡng Ấn Độ và Hiệp hội Dinh dưỡng Đường tĩnh mạch và Đường ruột Ấn Độ) đã chỉ ra 9 mẹo thiết yếu cho mùa hè để đảm bảo an toàn thực phẩm gồm:

1. Kiểm soát nhiệt độ khi bảo quản thực phẩm

Kiểm soát nhiệt độ thích hợp để bảo quản thực phẩm đã nấu chín và chưa nấu chín là bước đầu tiên hướng tới an toàn thực phẩm. Vi khuẩn sinh sôi nhiều nhất ở nhiệt độ từ 4 độ C đến 60 độ C. Do đó, điều quan trọng là phải giữ thực phẩm lạnh ở nhiệt độ lạnh và thực phẩm ấm ở nhiệt độ ấm.

Bảo quản thực phẩm lạnh

- Bảo quản lạnh các thực phẩm dễ hỏng như thịt, gia cầm, hải sản, trứng và các sản phẩm từ sữa ở nhiệt độ dưới 4 độ C.

- Sử dụng thùng làm mát có túi đá để giữ thực phẩm lạnh khi vận chuyển hoặc bảo quản ngoài trời.