Chuyển đổi số tại Việt Nam trong năm 2022 đạt kết quả ra sao

Về nguồn nhân lực, toàn bộ các tỉnh thành trên toàn quốc đã triển khai gần 69.000 tổ công nghệ số cộng đồng đến tận các thôn xóm với khoảng 320.000 thành viên. Bộ TT&TT đã triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với gần 28.000 lượt cán bộ, công chức viên chức hoàn thành khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số, gấp 3 lần so với mục tiêu đề ra. Hơn 255.000 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đã được phổ biến, tập huấn kỹ năng số theo sáng kiến của Bộ TT&TT và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, các bộ ngành địa phương cần coi việc xây dựng, ban hành kế hoạch tập huấn bồi dưỡng là việc thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên mới có 13 Bộ, ngành và 46 tỉnh thành ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 146.

Về an toàn an ninh mạng, Việt Nam có khả năng làm chủ 21/22 chủng loại sản phẩm phổ biến trong hệ sinh thái an toàn an ninh mạng. Tuy nhiên, an toàn thông tin mạng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Mới có 1723/3028 hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được phê duyệt an toàn, chiếm khoảng 56%. 201/3068 hệ thống đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn theo cấp độ, chiếm 6,6%.