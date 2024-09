Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hầu toà phúc thẩm

Kết thúc phiên sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt. Sáng 25/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị hại là bà Phạm Thị Thi. Trước đó, hồi tháng 4/2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; con trai ông, bị cáo Đỗ Hoàng Việt lĩnh 36 tháng tù. Các bị cáo là thuộc cấp của ông Dũng tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam. Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) cùng 3 người khác đều là nhân viên, lãnh đạo công ty kiểm toán, bị tòa phạt từ 18 - 24 tháng tù nhưng đều hưởng án treo. Về dân sự, ông Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Riêng vấn đề "tính lãi suất" của bị hại, HĐXX sơ thẩm cho rằng trong vụ án này không đề cập giải quyết, nhà đầu tư có nhu cầu đòi hỏi mức lãi sẽ được giải quyết ở vụ án dân sự khác. Sau án sơ thẩm, duy nhất ông Đỗ Anh Dũng có đơn kháng cáo xin giảm án phạt. Bị cáo Đỗ Anh Dũng được đưa tới phiên sơ thẩm. Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID-19 nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông. Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại. Trong vụ việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam. Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân. Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này. Như Vietcombank Thanh Xuân, nhà băng này cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của 2 cá nhân nhưng không theo dõi với lý do "không ràng buộc quản lý tài khoản". Tuy nhiên, cảnh sát xác định các cá nhân thuộc Vietcombank cũng như SHB, Vietinbank "không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư". Do vậy, họ không bị xử lý hình sự. Minh Tuệ