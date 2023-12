Chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan nộp khắc phục hơn 1.000 tỷ đồng

Sau gần một tháng ban hành kết luận điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - với 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo VKSND Tối cao, hiện một số bị can trong vụ án đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án. Một số bị can khác tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bản thân gây ra.

Cụ thể, bị can Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) nộp khắc phục hơn 1.063 tỷ đồng và 3.000 USD; ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square) khắc phục 1 tỷ đồng.