Chính phủ chưa chấp thuận tăng phí dịch vụ đăng kiểm

Song song đó, Cục Đăng kiểm cũng đề xuất chuyển dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”, nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lý do đưa ra đề xuất trên được Cục Đăng kiểm lý giải là do số lượng các đơn vị đăng kiểm tư nhân tăng nhanh làm tăng tính chất cạnh tranh của thị trường cung cấp dịch vụ kiểm định xe. Hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới chủ yếu do các đơn vị đăng kiểm tư nhân cung cấp, chiếm 68,3% số lượng các trung tâm đăng kiểm.

Thêm vào đó, theo quy định hiện hành, dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh. Nên cần chuyển từ Nhà nước định giá cụ thể sang Nhà nước chỉ quy định giá trần là phù hợp.

Quá trình Bộ GTVT lấy ý kiến, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đều ủng hộ phương án này. Tuy nhiên, do Luật giá hiện hành vẫn quy định giá dịch vụ kiểm định xe là giá cụ thể.