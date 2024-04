Bồ trẻ mang bầu, chồng buộc vợ hiếm muộn phải ly hôn và cái kết bất ngờ

Nghe lời bác sĩ, tôi chịu khó chạy chữa thuốc thang, nhưng qua một năm luôn theo phác đồ điều trị của bệnh viện mà tôi vẫn chưa có tin vui. Thời gian đầu biết nguyên nhân chậm con là do tôi, Lễ luôn động viên, an ủi và khi rỗi anh lại đưa tôi đến bệnh viện để khám. Nhưng có lẽ do bệnh viện của tôi tiến triển quá chậm nên Lễ hết kiên trì. Anh viện đủ lý do để vắng nhà mỗi khi tôi có lịch đi gặp bác sĩ…

Rồi tôi để ý thấy Lễ có nhiều thay đổi, anh thường đi sớm về muộn, không mấy khi vợ chồng chung mâm. Mỗi lần ra khỏi nhà Lễ săm soi, chải chuốt đầu tóc, áo quần hợp mốt, bảnh bao. Tôi có hỏi đi đâu, làm gì thì Lễ nhấm nhẳng rằng ở nhà buồn vì không có tiếng con trẻ, đi gặp bạn bè cho khuây khoả…