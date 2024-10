Bản tin Xe cộ 28/10: Cận cảnh Rolls-Royce Phantom VIII ‘Goldfinger’ bản độc nhất vô nhị vừa ra mắt

Honda CR-V Hybrid có nguy cơ cháy nổ do lỗi pin: 98 xe bị thu hồi; KIA Sportage bản nâng cấp sắp ra mắt - Honda CR-V Hybrid có nguy cơ cháy nổ do lỗi pin: 98 xe bị thu hồi NHTSA đã ra thông báo thu hồi một số mẫu xe Honda CR-V Hybrid thế hệ trước do nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Mới đây, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã ra thông báo thu hồi một số mẫu xe Honda CR-V Hybrid thế hệ trước do nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Pin này do Panasonic cung cấp. Theo Honda, vấn đề này xuất phát từ thay đổi trong quy trình sản xuất, cụ thể là lớp phủ đồng trên cực âm của pin không đạt độ dày cần thiết. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng nứt lớp phủ, làm lộ ra lớp nhôm bên dưới. Khi nhôm tiếp xúc với chất điện phân, một hợp kim có thể hình thành, làm suy giảm độ bền của pin. Trong trường hợp xấu nhất, cực hoặc thanh cái bên trong pin có thể bị hỏng. Sự cố này có thể khiến chủ xe không thể vận hành chiếc CR-V Hybrid của mình. Nếu lỗi xảy ra khi pin đang hoạt động, nguy cơ cháy nổ có thể tăng cao, gây nguy hiểm cho người dùng. Tổng cộng có 98 chiếc Honda CR-V Hybrid đời 2023 nằm trong diện thu hồi, sản xuất từ ngày 6/10/2022 đến 24/1/2023. Panasonic đã phát hiện ra lỗi trong quá trình kiểm tra vào giữa tháng 1/2023 và thông báo cho Honda. Đến tháng 6, Honda đã tiến hành đánh giá ban đầu nhưng không nhận thấy nguy cơ nghiêm trọng liên quan đến tia lửa điện. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, Panasonic cảnh báo rằng đầu cực có thể bị vỡ và rò rỉ dẫn đến nguy cơ mất kết nối. Sau quá trình điều tra, Honda quyết định thu hồi vào tháng 9/2023. Chủ xe Honda CR-V Hybrid bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về đợt thu hồi này từ ngày 27/11. Honda đã yêu cầu các đại lý thay thế các mô-đun pin bị lỗi bằng mô-đun mới để loại bỏ rủi ro cho khách hàng. - Năm nước EU lớn chi tới 45 tỷ USD trợ cấp cho xe ô tô xăng dầu Các quốc gia lớn nhất trong khối EU đang chi tới hàng chục tỷ USD để trợ cấp cho các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong theo nhiều cách khác nhau. Theo một nghiên cứu do tổ chức môi trường Transport & Environment (T&E) ủy quyền, năm quốc gia lớn nhất của EU đang chi tổng cộng 42 tỷ euro (tương đương 45,60 tỷ đô la) mỗi năm để trợ cấp cho các loại xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Các nước này hiện cũng đang kêu gọi chuyển hướng hỗ trợ sang xe điện. Xe bán dưới dạng trợ cấp của công ty chiếm khoảng 60% doanh số bán xe mới ở châu Âu. Theo nghiên cứu do công ty tư vấn Environmental Resources Management (ERM) công bố hôm thứ Hai cho thấy Ý đang dẫn đầu với 16 tỷ euro trợ cấp cho các công ty sử dụng xe chạy nhiên liệu hóa thạch, tiếp theo là Đức với 13,7 tỷ euro. Pháp và Ba Lan cũng trợ cấp lần lượt 6,4 tỷ euro và 6,1 tỷ euro mỗi năm cho loại hình này. - Cận cảnh Rolls-Royce Phantom VIII ‘Goldfinger’ bản độc nhất vô nhị vừa ra mắt Hãng xe Anh vừa ra mắt Rolls-Royce Phantom VIII "Goldfinger" bản độc nhất kỷ niệm 60 năm bộ phim nổi tiếng "Goldfinger", nội ngoại thất nổi bật với nhiều chi tiết chế tác đặc biệt tinh xảo bằng vàng. Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, mà Rolls-Royce Phantom VIII "Goldfinger" còn là minh chứng cho sự kỳ công và đẳng cấp của hãng xe Anh. Mất 3 năm để phát triển phiên bản đặc biệt này với những tính năng tùy chỉnh độc nhất vô nhị, gợi nhớ đến những chi tiết trứ danh trong bộ phim về điệp viên 007. Phantom VIII "Goldfinger" nổi bật với lớp sơn hai tông màu đặc trưng, được lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce Phantom III của nhân vật phản diện Auric Goldfinger trong phim. Màu vàng nguyên bản trên chiếc xe trong phim đã được tái tạo một cách chính xác, kết hợp cùng thân xe đen và đường kẻ trang nhã. Chưa kể đến những bánh xe đường kính 21 inch đẳng cấp, tôn lên vẻ đẹp vượt thời gian của thiết kế Rolls-Royce. Một điểm nhấn khác trên Rolls-Royce Phantom VIII "Goldfinger" là biểu tượng Spirit of Ecstasy, được làm từ bạc khối với những phần mạ vàng 18 carat, tạo hiệu ứng lấp lánh theo ánh sáng. Bên trong khoang nội thất của Phantom VIII "Goldfinger" cực kỳ sang trọng với da màu xanh hải quân, chỉ thêu vàng, ván gỗ óc chó hoàng gia, logo tựa đầu vàng và những chi tiết điểm nhấn bằng vàng khác. Mọi thứ từ lỗ thông hơi cho đến lưới loa đều phủ bóng vàng, tạo nên sự sang trọng tối đa. Điểm đặc biệt trên bệ điều khiển trung tâm là hộp bí mật chứa một thanh vàng 18 carat, được chế tác thành mô hình thu nhỏ của Phantom, thể hiện sự sáng tạo độc đáo và tinh tế. Để tạo ra "phòng trưng bày" độc nhất vô nhị này, hãng xe Anh đã phải chế tác 10 nguyên mẫu trong quá trình phát triển bản độc nhất vô nhị này. Bên cạnh đó là tác phẩm chính bản đồ ba chiều được vẽ tay về đèo Furka ở dãy Alps Thụy Sĩ, xuất hiện trên bảng điều khiển trung tâm, với kỹ thuật tinh xảo từ thép không gỉ cùng bề mặt mạ vàng xuất. Bất ngờ khác dành cho những fan hâm mộ là bộ bàn ăn phía sau lưng ghế của Rolls-Royce Phantom VIII "Goldfinger" có mặt khảm vàng 22 carat, hiển thị bản đồ Fort Knox từ bộ phim. Bầu trời sao trên trần xe cũng thể hiện bầu trời đêm trên đèo Furka vào ngày quay cuối cùng, với 719 ngôi sao phát sáng vàng nhạt kèm với hiện tượng sao băng. Phantom VIII "Goldfinger" cũng đi kèm một số phụ kiện độc đáo như ô màu xanh, xanh lục, đỏ và vàng giống chiếc của Goldfinger. Một thiết bị chiếu logo 007 lên thảm mỗi khi mở cốp cùng một cây gậy golf mạ vàng kèm khắc chữ 'AG', tái hiện lại cây gậy của Goldfinger trong phim. Đáng chú ý, Rolls-Royce Phantom VIII "Goldfinger" mang biển số AU 1 - biểu tượng hóa học của vàng, tương tự như chiếc Phantom III trong phim sản xuất năm 1964. Biển số này hiện thuộc về một khách hàng và nhà sưu tập giàu có tại nước Anh. Giá xe Rolls-Royce Phantom VIII "Goldfinger" hiện vẫn là một điều bí ẩn, phù hợp với phong cách xa hoa và bí mật mà chính nhân vật James Bond thể hiện trong bộ phim. - KIA Sportage bản nâng cấp sắp ra mắt KIA đã công bố những hình ảnh giới thiệu chính thức đầu tiên của Sportage bản nâng cấp. Dự kiến xe sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 11 tới. Carscoops đưa tin, ba năm sau khi ra mắt mẫu xe thế hệ thứ năm, KIA Sportage dường như đã sẵn sàng cho một phiên bản nâng cấp. Mẫu xe không chỉ thay đổi ở ngoại thất mà cả công nghệ bên trong. KIA đã công bố những hình ảnh chính thức đầu tiên và Sportage 2025. Từ hình ảnh, có thể thấy đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt trước đã được cải tiến, đưa Sportage đi theo đúng với ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Kia. Phần đầu xe trông cơ bắp hơn nhờ cặp đèn pha lớn xếp theo chiều dọc. Nhìn từ bên hông, không có nhiều thay đổi, nhưng phần đuôi xe được tinh chỉnh lại đồ họa LED đèn hậu, mang lại diện mạo gọn gàng và hiện đại hơn. Những thay đổi này dự kiến sẽ được áp dụng cho cả phiên bản trục cơ sở dài (hướng đến Hàn Quốc, Bắc Mỹ và Úc) và phiên bản ngắn hơn, dành cho thị trường châu Âu. Bản nâng cấp này giống với những gì mà mà KIA đã sử dụng cho Picanto, Sorento, Carnival, K4 và K8, giúp các mẫu xe phù hợp về mặt hình ảnh với dòng xe điện của thương hiệu. - Chưa bán tại Việt Nam, Toyota Vios đã có thêm bản mới ở Thái Lan Toyota Yaris Ativ, tên gọi khác của Vios tại thị trường Thái Lan vừa có thêm phiên bản Nightshade với nhiều chi tiết ngoại thất màu đen huyền bí. Paultan cho biết, đúng như tên gọi, Yaris Ativ (Vios tại Việt Nam) bản Nightshade về cơ bản là một gói các chi tiết sử dụng màu đen được áp dụng lên mẫu xe. Dựa trên biến thể Premium Luxury hàng đầu, giá bán lẻ của Toyota Yaris Ative Nightshade tương đương ở mức 699.000 bath. Xe có nóc, ốp gương chiếu hậu, cánh gió sau được sơn màu đen bóng đi kèm la-zăng 16 inch mạ crom đen. Ở ngoại thất, xe sẽ chỉ có hai màu sắc có sẵn gồm xám xi măng và trắng ngọc trai bạch kim. Còn nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo. Cụ thể, ghế da đen và bảng điều khiển cũng phủ toàn bộ màu đen. Các trang bị tiêu chuẩn như đèn chiếu sáng LED toàn bộ, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, điều hòa tự động có cửa gió sau, đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng giải trí, camera 360 và 6 loa. Các hệ thống hỗ trợ lái của Yaris Ativ Nightshade cũng tương tự với bản Premium Luxury với phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và đi, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát nhầm chân ga, giám sát điểm mù… Sáu túi khí và ổn định thân xe là trang bị tiêu chuẩn. Về vận hành cũng sẽ không có sự thay đổi nào. Xe vẫn sử dụng động cơ 1.2 lít cho công suất tối đa 94PS và đi kèm hộp số tự động vô cấp. Ngoài ra, khách hàng nếu muốn chiếc xe thể thao hơn cũng có thể kết hợp cùng với bodykit Lusso, bao gồm cánh gió cản trước, hai bên và ốp cản sau, tất cả đều màu đen. Giá cho bộ bodykit này là 16.220 bath (hơn 12 triệu đồng).