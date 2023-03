Áp lực tăng quy mô bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tháng 2/2023, thị trường hàng hóa kém sôi động hơn, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm so với tháng trước do nhiều mặt hàng đã được mua sắm nhiều trong giai đoạn trước Tết, đồng thời, do người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, thu nhập không ổn định. Thị trường chủ yếu sôi động với các hoạt động phục vụ các lễ hội sau Tết Nguyên đán.

Nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm nhiều so với tháng trước do người dân chủ yếu tập trung mua sắm các mặt hàng này trong giai đoạn trước Tết. Thời tiết ổn định, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nguồn cung rau, quả, thực phẩm dồi dào, giá giảm nhiều so với trong Tết. Do tác động của giá thế giới, giá một số mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng như xăng, khí hóa lỏng có xu hướng tăng.

- Tăng ít, giảm nhiều

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 2 đạt 481.832 tỷ đồng, giảm 6% so với tháng trước, trong đó doanh thu của hầu hết các nhóm hàng đều giảm: Bán lẻ hàng hóa giảm 6,7%; dịch vụ lưu trú ăn uống giảm 3,2%, du lịch giảm 20,3%; dịch vụ khác giảm 2,6%.