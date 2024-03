7 phương pháp giảm cân nhanh một cách tự nhiên

2. Nhịn ăn gián đoạn

Nhịn ăn gián đoạn (IF) là một kiểu ăn uống bao gồm các bữa ăn và bữa ăn ngắn hạn đều đặn trong khoảng thời gian ngắn hơn trong ngày. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nhịn ăn gián đoạn trong thời gian tối đa 24 tuần, sẽ giúp giảm cân ở những người thừa cân.

3. Ăn protein vào bữa sáng

Bằng cách điều chỉnh bổ sung protein vào bữa sáng có thể giúp mọi người cảm thấy no. Lý do chính cho điều này là protein làm giảm hormone ghrelin - hormone gây cảm giác đói đồng thời làm tăng hormone tạo cảm giác no.