7 loại rau củ tăng miễn dịch khi nhiệt độ thời tiết thất thường

Ớt chuông là một loại rau có sẵn trên thị trường với các loại màu xanh, vàng và đỏ. Nó chứa chất chống oxy hóa, cùng với Vitamin C và đặc tính chống viêm giúp tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Ngoài ra, ớt chuông còn sở hữu lượng calo thấp nên có lợi cho việc quản lý cân nặng.

Củ cải đường thường được ưa chuộng trong mùa đông do hàm lượng sắt cao và sự hiện diện của vitamin A, B6 và C. Ăn củ cải đường đặc biệt có lợi trong mùa đông vì nó không chỉ hỗ trợ giải độc gan mà còn tăng cường hệ miễn dịch của bạn. hệ thống. Nó rất giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C, tất cả đều làm cho nó trở thành một loại thực phẩm tăng cường miễn dịch tuyệt vời.

Củ cải trắng

Củ cải trắng là loại rau mùa đông phổ biến ở nhiều vùng phía bắc Ấn Độ. Củ cải trắng rất giàu kali, natri, vitamin C và magiê. Nó có hàm lượng calo thấp và hàm lượng nước cao, giúp bạn giữ nước trong mùa đông. Các chất dinh dưỡng trong củ cải có thể hỗ trợ chống lại các bệnh như cúm, tạo ra một loại thực phẩm tăng cường miễn dịch khác cho chế độ ăn uống của bạn.

Súp lơNgoài hương vị thơm ngon, súp lơ còn chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nó rất giàu Vitamin C, rất cần thiết để tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Ngoài ra, nó còn chứa canxi, protein, magiê và kẽm. Vì vậy, bổ sung súp lơ và các loại thực phẩm tăng cường miễn dịch khác vào chế độ ăn uống của bạn trong mùa đông là một lựa chọn tốt cho sức khỏe.