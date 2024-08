6 loại trái cây là vua vitamin C giúp làn da trắng sáng, trẻ trung

Theo Everyday Health, 6 loại trái cây rất giàu vitamin C, tốt cho việc chăm sóc da dưới đây.

Ổi

Ổi có nhiều chất xơ và ít calo, giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, có thể tăng tốc độ phục hồi da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Loại quả này không chỉ giúp làm đẹp, làm trắng da, giúp da ngậm nước mà còn tăng cường cảm giác no, giảm cân hiệu quả.

Đu đủ

Hàm lượng vitamin C trong đu đủ rất phong phú, trong 100g đu đủ chứa khoảng 62mg vitamin C. Chỉ cần nửa quả đu đủ cỡ vừa có thể cung cấp cho chúng ta lượng vitamin C cần thiết trong một ngày. Nó không chỉ giúp làm trắng và phục hồi độ đàn hồi của da, tăng cường chức năng của gan mà còn hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón.