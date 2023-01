6 điều cần lưu ý khi mua điện thoại cũ

Kiểm tra Touch ID nhận diện vân tay và Face ID nhận diện khuôn mặt cũng là điều quan trọng cần lưu ý. Nếu điện thoại từng bị rơi xuống nước có khả năng nút Home sẽ bị lõm vào dẫn đến tình trạng Touch ID không còn nhạy. Do đó, trong lúc mua máy người dùng nên tự mình kiểm tra nhấn thử vào nút Home xem có nhận được phản hồi. Face ID cũng cần kiểm tra khả năng nhận diện của máy, cách tốt nhất là người dùng tự tiến hành chức năng mở khoá.

Linh kiện không thuộc chính hãng

Khi mua điện thoại cũ, người dùng cần kiểm tra xem các linh kiện trong máy có thuộc chính hãng hay không, tránh trường hợp sau khi mua xong sẽ mất tiền oan. Từ phiên bản iOS 15.2 trở lên, người dùng thực hiện các bước sau: mở Cài đặt ->Cài đặt chung->Giới thiệu, kiểm tra linh kiện iPhone và lịch sử sửa chữa.

Đối vớ i d òng má y iPhone XR, XS, XS Max v à các dòng máy sau ( bao gồ m iPhone SE ver 2 ) b ạn có th ể kiể m tra pin c ó từng bị thay qua chư a.

Đối vớ i d òng má y iPhone 11, b ạn có th ể kiể m tra pin v à màn hì nh.

Đối vớ i d òng má y iPhone 12, 13 v à 14, b ạn có th ể kiểm tra mặ t l ư ng iPhone, camera c ảm biến, pin, màn hình và camera sau.

Vì vậy, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Anti-Fraud (nhấn vào đây để tải ứng dụng) để giúp người dùng phát hiện xem các linh kiện trong máy có thuộc chính hãng hay không, tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng.

Đặc biệt, nếu người dùng muốn tiết kiệm khoảng thời gian bỏ ra để kiểm tra chiếc điện thoại mà mình sắp mua về, hoặc lo lắng có thể bỏ sót một bước kiểm tra nào đó, người dùng có thể sử dụng ứng dụng kiểm tra Phone Doctor Plus, nhanh chóng kiểm tra toàn diện chiếc máy của bạn và cho ra kết quả vô cùng chính xác, hơn 80% kiểm tra tự động làm giảm các chuẩn đoán sai sót khi kiểm tra thủ công. Ứng dụng kiểm tra điện thoại Phone Doctor Plus của Phone Doctor chiếm 95% thị trường Đài Loan, các ứng dụng thuộc Phone Doctor bao gồm Phone Doctor Plus( phiên bản miễn phí), Phone Doctor Biz ( phiên bản doanh nghiệp), iMT-Cleaner (phần mềm làm sạch dữ liệu), Anti-Fraud (kiểm tra linh kiện không thuộc chính hãng và chống gian lận trong bảo hành), người dùng cần biết thêm thông tin chi tiết và tải về ứng dụng vui lòng truy cập vào website chính thức của Phone Doctor Vietnam.