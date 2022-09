Ứng dụng kiểm tra phần cứng khi mua lại iPhone cũ

Add a paragraph, the content include below:

Customers could also use Phone Doctor Plus app to detect the new iPhone14. To check if the new phone is functioning properly.

Phone Doctor Plus hiện là ứng dụng đứng đầu trong danh mục "Ứng dụng công cụ" trên Appstore tại 57 quốc gia. Nó cho thấy ứng dụng này đã được đông đảo người dùng trên toàn cầu công nhận về chất lượng và độ tin cậy. Ứng dụng cũng hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân. Hơn nữa, ngoài phiên bản cho hệ điều hành iOS, Phone Doctor Plus còn có phiên bản cho hệ điều hành Android. Tức là nó cũng cần thiết cho những người dùng điện thoại Android muốn kiểm tra sức khỏe chiếc điện thoại mình đang sử dụng hoặc chuẩn bị mua sắm.

Người dùng có thể tải về ứng dụng Phone Doctor Plus phiên bản dành cho hệ điều hành iOS tại địa chỉ: https://app.dribunny.com/iOS/ hoặc cho Android: https://app.dribunny.com/Android/.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, người dùng có thể truy cập vào trang web chính thức của ứng dụng: https://vn.ideamt.com/.