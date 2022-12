Bật mí 3 cách phát hiện iPhone, iPad bị tráo linh kiện khi sửa chữa

Ứngng dụng tự động quét linh kiện

Sau khi thấy dòng chữ đỏ xuất hiện trong mục “Original parts", người dùng chọn mục “3rd party", nếu giao diện ứng dụng AF một lần nữa xuất hiện dòng chữ đỏ “3rd party" thì chắc chắn là đó linh kiện không thuộc chính hãng.

Giao diện ứng dụng AF

Ứng dụng AF vô cùng tiện lợi, có thể trong một lần kiểm tra hơn 10 loại linh kiện trong máy, như: màn hình, máy ảnh, pin, wi-fi, bluetooth… Theo giới thiệu trên trang web chính thức của Phone Doctor Plus, ứng dụng AF sử dụng dữ liệu lớn (big data) kết hợp với kỹ thuật độc quyền của Phone Doctor Plus để so sánh chéo. Vì vậy, ứng dụng AF cho kết quả vô cùng chính xác và đáng tin cậy, người dùng hoàn toàn có thể an tâm tải về và sử dụng.

Người dùng có thể tải về ứng dụng Phone Doctor Anti-Fraud phiên bản dành cho hệ điều hành Mac OS và Windows tại địa chỉ:https://en.ideamt.com/anti-fraud. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, người dùng có thể truy cập vào website chính thức của ứng dụng tại: https://ideamt.com/