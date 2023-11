5 lí do bữa ăn sáng giúp giảm cân

Trang Eat this not that đưa ra 5 lí do ăn sáng nhằm giúp giảm cân.

Bữa sáng cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết để hoạt động tốt nhất trong suốt cả ngày. Đồ họa: Thanh Thanh Cung cấp năng lượng Bữa sáng cung cấp cho cơ thể năng lượng cần thiết để hoạt động tốt nhất trong suốt cả ngày. Bữa sáng sẽ giúp bạn tập trung và tỉnh táo, giúp làm việc hiệu quả hơn. Việc có nhiều năng lượng hơn trong ngày có thể giúp bạn giảm cân vì bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và có động lực hơn để hoàn thành mục tiêu tập luyện hoặc tự nấu cho mình một bữa ăn lành mạnh. Khi chúng ta cảm thấy uể oải, kiệt sức hoặc thờ ơ, chúng ta có thể có xu hướng bỏ tập thể dục hoặc tìm đến đồ ăn vặt không lành mạnh.Thúc đẩy cảm giác no Bữa sáng giúp bạn no lâu và kiểm soát cơn thèm ăn trong suốt thời gian còn lại của buổi sáng. Đồng thời, bữa sáng giúp kiểm soát khẩu phần ăn cho những bữa còn lại trong ngày. Điều này hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn. Hấp thụ nhiều chất xơ hơn Ăn sáng giúp bạn có cơ hội bổ sung nhiều chất xơ hơn trong ngày, đây lại là chất dinh dưỡng quan trọng để giảm cân. Bột yến mạch, bánh mì nguyên hạt, trái cây và một số loại ngũ cốc đều là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời vào buổi sáng. Hấp thụ được nhiều protein Cùng với việc tăng cường chất xơ, bữa sáng giúp bạn có đủ lượng protein cho cả ngày. Chế độ ăn giàu protein có liên quan đến việc giảm cân bởi tăng cường quá trình trao đổi chất và tăng cảm giác no. Tăng cường chất béo lành mạnhThực phẩm ăn sáng như bơ, hạt, trứng và cá hồi hun khói chứa chất béo không bão hòa đơn hoặc không bão hòa đa lành mạnh, có liên quan đến việc kiểm soát sự thèm ăn và cảm giác no. Điều này có thể trực tiếp giúp ích cho mục tiêu giảm cân của bạn.