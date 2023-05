Yesterday Once More, nửa thế kỷ hoài niệm

Năm 1973, người đồng hành cùng nhóm nhạc - John Bettis nhận một cuộc điện thoại trong đêm từ Richard Carpenter. Sau những lời thăm hỏi, thành viên chủ chốt của The Carpenters đề nghị người bạn của mình lên ý tưởng viết một tác phẩm mang tính hoài niệm nhằm tạo ra một bài “đinh” cho album Now & Then sắp phát hành.

Cần biết rằng, album Now & Then khi đó đã làm xong được ½ chặng đường, nhưng với Richard Carpenter điều này vẫn chưa là thoả mãn trong bối cảnh hàng loạt đĩa nhạc phim như Grease, American Graffiti… vừa phát hành và thắng đậm vì đánh trúng tâm lý hoài cổ của công chúng khi nhớ về rock ’n’ roll.

Nhận yêu cầu từ Richard, John Bettis lao vào sáng tác và nghĩ ra được số tựa viết kín 5 trang giấy. Ít ngày sau, Yesterday Once More được Richard lựa chọn trong số 70 cái tên mà John Bettis đưa cho.

Mất thêm nửa tuần lễ, cả hai viết xong phần nhạc và lời, nhưng thực tế cũng chưa hài lòng một cách tuyệt đối, tuy nhiên Richard và John Bettis vẫn đưa cho Karen xem và hát thử.

Sau này John Bettis kể lại rằng: “Khi Karen cất lời, tôi và Richard có cảm giác chết lặng đi khi tất cả quá vừa vặn và rất đẹp" Ngay sau đó, chính Karen đề nghị không cần thêm thắt gì nữa. Bài hát như thế là hoàn thành.

Cũng ít người biết rằng, ban đầu ca khúc này dài lên tới 18 phút, khi kéo theo chùm liên khúc sau câu cuối cùng, chính bởi thế Yesterday Once More chiếm trọn mặt B của album Now & Then. Sau này, khi phát hành dạng CD Yesterday Once More mới được tách riêng đứng độc lập bên cạnh chùm 8 ca khúc còn lại.

Cũng cần nói thêm về album Now & Then khi nhiều bài trong đĩa này trở thành hit như Sing, This Masquerade, Jambalaya… Tất cả đều mang phong vị hoài cổ, buồn man mác, cùng bản hoà tấu Heather từng được nhiều chương trình âm nhạc ở Việt Nam đặt làm nhạc hiệu.