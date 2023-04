Nửa thế kỷ giành giải Oscar: Từ The Godfather đến… Bố già của Ngọc Thứ Lang

Sức sống của The Godfather sau nửa thế kỷ vẫn rất mạnh mẽ, nhưng ít ai biết rằng từ tác phẩm “best seller” của Mario Puzo (phát hành năm 1969, bán 21 triệu bản) lên phim và thắng giải Oscar 1973, Quả cầu Vàng lại không phải suôn sẻ.

Cùng năm, Hollywood cũng bắt đầu các hoạt động kỷ niệm nửa thế kỷ bộ phim ra rạp, trong đó có cuộc trưng bày:“The Art of Moviemaking: The Godfather” ở Academy Museum – Los Angeles, thu hút khá nhiều người đến xem dù giá vé không hề rẻ, 25 USD.

Tháng 2/2022, The Godfather được trình chiếu trở lại trong hệ thống rạp Bắc Mỹ nhân kỷ niệm 50 năm bộ phim này ra đời (1972). Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã thu về hơn 1 triệu USD tiền vé và nằm trong số các bộ phim dẫn đầu khoảng 50% số rạp chiếu.

Từ The Godfather

Sự lựa chọn Marlon Brando cho vai chính của Coppola cũng chưa hết rắc rối khi hãng sản xuất Paramount Pictures lo sợ thua lỗ, bởi trong thời điểm này các bộ phim về Mafia hay xã hội đen tại Mỹ hầu như không mang về lợi nhuận cao, thậm chí ế khách thảm hại.

Đấu tranh mãi, rốt cuộc mong muốn của Coppola được đáp ứng với cam kết không lỗ. Và quyết định này thực sự đúng đắn khi bộ phim thắng lớn và Brando đã khắc họa thành công không thể đong đếm hình tượng của một trùm mafia Vito Corleone đầy mưu mô xảo quyệt nhưng cũng sống rất tình cảm với gia đình cùng giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thứ hai trong sự nghiệp.

Đạo diễn và các diễn viên trên phim trường

Tuy nhiên Marlon Brando đã từ chối giải thưởng này và tẩy chay buổi lễ trao giải khi không tham dự mà chỉ gửi diễn viên da đỏ ít tên tuổi Sacheen Littlefeather tới tuyên bố lý do từ chối tượng vàng.

Lý do Brando phản đối việc Hollywood và các hãng truyền hình thường xuyên miêu tả lệch lạc hình tượng những người thổ dân bản địa như những kẻ dã man…

Chuyện ai vào vai “cậu út” Michael cũng gây ra khá nhiều bất đồng với những ý kiến khác nhau. Giám đốc sản xuất của hãng Paramount đề cử Warrant Beatty, Alain Delon và Burt Reynolds nhưng lần lượt bị đạo diễn Coppola từ chối, ông vẫn tiếp tục gợi ý nên chọn Robert Redford thay cho Al Pacino vì Robert có thể hợp với vai diễn hơn mà cũng có tiếng tăm hơn.

Mario Puzo, đạo diễn và 2 nhà sản xuất trong buổi ra mắt God father

Trong khi nội bộ còn đang lục đục, chưa đi đến thống nhất có nên chọn anh chàng vô danh Al Pacino vào vai Michael không thì Pacino sau thời gian chờ đợi đã nhận lời vào vai Mario Trantino trong The Gang That Couldn’t Shoot Straight.

Vì không muốn trả tiền phá vỡ hợp đồng với hãng Metro Goldwyn Mayer để Pacino tham gia dự án The Godfather, rốt cuộc Al Pacino được chọn và thành danh rực rỡ không kém “người cha” Marlon Brando.

The Godfather có những chuyện bên lề liên quan đến gia đình mà ít ai biết. Vai “cô út” Connie Corleone do Talia Shire đảm nhận do chính em gái… đạo diễn thủ vai.