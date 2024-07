Xe sedan cỡ D tháng 6: Toyota Camry 'vô đối', Honda Accord đội sổ dù giá giảm

Theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường Việt Nam tiêu thụ 155 xe sedan hạng D trong tháng 6/2024, giảm 25,8% so với tháng 5/2024 (209 xe) và giảm tới 66,9% so với tháng 6/2023 (469 xe).

Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá 1 tỷ đồng trong tháng 6/2024:

1. Toyota Camry: 107 xe

Kết thúc tháng 6/2024, Toyota Camry vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D khi bán được 107 xe. Tuy nhiên, kết quả này giảm 2 xe so với tháng 5 và giảm 42,8% so với tháng cùng kỳ năm 2023 (187 xe). Lũy kế 6 tháng đầu năm, Toyota bán được 660 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm 52,6% so với cùng kỳ năm 2023.