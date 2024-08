Xe sedan cỡ D giá tỷ tháng 7: Honda Accord bết bát, đối thủ đón tin vui

Theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 218 xe sedan hạng D trong tháng 7/2024, tăng trưởng 40,6% so với tháng 6/2024 (155 xe) nhưng vẫn giảm tới 43,7% so với cùng kỳ năm 2023 (387 xe).

Kết thúc tháng 7/2024, mẫu xe có doanh số bán tốt nhất phân khúc sedan cỡ D vẫn không thể thoát khỏi tay Toyota Camry, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký dù mức giá bán cao hơn đáng kể.

Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá 1 tỷ đồng trong tháng 7/2024:

1. Toyota Camry: 129 xe

Kết thúc tháng 7/2024, doanh số bán hàng của Toyota Camry đạt 129 xe và là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D, tăng 22,9% so với tháng 6, song vẫn giảm 31% so với tháng 7/2023 (178 xe). Lũy kế 7 tháng đầu năm, Toyota bán được 789 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm 49,8% so với cùng kỳ năm 2023.