Xe gầm cao cỡ B tháng 9: Xforce giảm doanh số, Creta và HR-V đua bứt phá

Mitsubishi Xforce vẫn là sản phẩm hút khách nhất phân khúc SUV cỡ B trong tháng 9, còn Hyundai Creta và Honda HR-V đều cho tín hiệu tích cực với doanh số cải thiện. Nhờ chính sách giảm trước bạ của Chính phủ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, cũng như các chương trình khuyến mại từ hãng xe và đại lý, thị trường ô tô Việt Nam tháng 9 ghi nhận sức tiêu thụ bùng nổ. Tuy nhiên, sản phẩm "hot" là Mitsubishi Xforce lại sụt giảm về doanh số. Là sản phẩm bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 8 với 2.504 xe được giao, doanh số Xforce giảm tới 27% ở tháng 9 và chỉ đạt 1.821 chiếc. Dẫu vậy, kết quả này không làm thay đổi vị trí đầu bảng của mẫu xe Nhật trong phân khúc crossover cỡ B và B+. Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản, giá niêm yết dao động 599-705 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm). Việc lượng xe Xforce giao tới tay khách hàng sụt giảm có thể do nguồn cung của mẫu xe này trong tháng 9 không ổn định như tháng trước, theo nhận định của chuyên gia. Bên cạnh đó, đại lý cũng như nhà sản xuất rục rịch cắt khuyến mại cho sản phẩm này. Ngoài Xforce, sản phẩm khác thuộc phân khúc crossover hạng B và B+ cũng ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm trong tháng 9 là Mazda CX-3. Mẫu xe này chỉ bán nhiều hơn "người anh em" cùng nhà là CX-30. Mazda CX-3 được nhập khẩu từ Thái Lan, dù có giá bán rẻ (512-631 triệu đồng) nhưng vẫn khó cạnh tranh, do thiết kế chưa bắt mắt bằng các đối thủ cùng cỡ B-CUV (Ảnh: Thaco). Những sản phẩm còn lại trong phân khúc crossover cỡ B và B+ đều ghi nhận doanh số tích cực trong tháng 9. Đáng chú ý là Hyundai Creta với sức tiêu thụ tăng 74%, đạt 1.068 xe. Kết quả này giúp mẫu xe Hàn Quốc vượt qua Toyota Yaris Cross (979 chiếc), giành lấy vị trí thứ 2 trong phân khúc crossover cỡ B và B+ ở tháng 9. Ngoài Creta, Honda HR-V cũng nhận được quan tâm khi bán vượt Kia Seltos, với doanh số đạt 695 xe, tăng trưởng gấp 3 lần trong tháng 9. Trong tháng 8, sức tiêu thụ của mẫu xe này thậm chí còn không bằng Mazda CX-3. Giới chuyên gia lý giải, Honda HR-V thành công bứt phá nhờ được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9, đồng thời kết hợp với một số chương trình riêng của đại lý (Ảnh: Tuấn Hà). Xét lũy kế cộng dồn doanh số từ đầu năm đến hết tháng 9, Mitsubishi Xforce đang bỏ xa các đối thủ với tổng cộng 9.963 xe được giao. Toyota Yaris Cross ở vị trí thứ 2, giữ được khoảng cách tương đối an toàn so với sản phẩm số 3 là Hyundai Creta. Tuy nhiên, Yaris Cross ở những tháng gần đây tăng trưởng không đều. Mẫu xe Hàn Quốc vẫn có cơ hội "soán ngôi" nếu duy trì được sức bán tốt ở những tháng cuối năm 2024. Phân khúc SUV cỡ B và B+ còn MG ZS, Peugeot 2008 nhưng không được hãng công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).