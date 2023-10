Xác định nguyên nhân vụ vỡ bức tường ngăn nước của thủy điện ở Gia Lai

Đối với phần thân đập, móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã thi công (chưa tích nước hồ chứa) đều an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ.

Bức tường bị xô đổ có chiều cao gần 2m (Ảnh: Chí Anh).

Sự cố khiến 19 hộ dân (7 hộ dân xã Ia Ga; 9 hộ dân xã Ia Pia xâm canh; 3 hộ dân xã Ia Lâu xâm canh) với tổng diện tích 23 ha hoa màu (sắn, dâu, điều, tiêu...) bị ảnh hưởng.