Westlife diễn thêm một đêm tại TP.HCM

Theo đó, đêm diễn mới Westlife concert sẽ diễn ra vào ngày 21/11 tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM. Vé của đêm diễn chính thức được mở bán từ 23/10 với số lượng dự kiến gần 16.500 vé và mức giá cũng như vị trí các khu vực ngồi không thay đổi so với đêm biểu diễn ngày 22/11.

Đại diện AMO - đơn vị tổ chức đêm diễn của Westlife tại Việt Nam vừa xác nhận việc AMO và đại diện nhóm nhạc Westlife đã đạt được thoả thuận sẽ có 2 đêm diễn The Wild Dreams Tour - All The Hits! tại TP.HCM và VPBank là đơn vị tài trợ lớn nhất đưa Westlife đến Việt Nam.

Chia sẻ về tin vui này, đại diện VPBank cho biết: “Nhận thấy việc đồng hành cùng The Wild Dreams Tour - All The Hits! sẽ giúp người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với niềm vui được trực tiếp thưởng thức những ca khúc bất hủ, sống lại thanh xuân cùng ban nhạc huyền thoại Westlife, chúng tôi đã quyết định trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho sự kiện này. Bởi đây sẽ là một món quà mang ý nghĩa “thịnh vượng tinh thần” thiết thực và tuyệt vời dành cho cộng đồng yêu nhạc, cũng như góp phần gia tăng vị thế của Việt Nam như một điểm đến tiềm năng, hấp dẫn cho những concert quốc tế. Điều này phù hợp với sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng” mà chúng tôi theo đuổi.”

The Wild Dreams Tour - All The Hits! là tour diễn vòng quanh thế giới lớn nhất của ban nhạc Westlife - những “chàng trai thanh xuân” của thế hệ 8X, 9X Việt. Ngay khi thông tin về đêm diễn của nhóm tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM ngày 22/11 được công bố, cộng đồng mạng Việt Nam đã dậy sóng. Hơn 15.000 vé của đêm diễn đã được bán hết ngay chỉ sau 4 giờ đồng hồ. Nhiều khán giả Việt tiếc nuối khi không thể mua nổi vé, đã phản hồi với BTC mong muốn Westlife sẽ mở thêm đêm diễn thứ 2 hoặc bổ sung thêm vé để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Tất cả những mong muốn đó đã thành hiện thực, nhờ có sự góp sức của VPBank.