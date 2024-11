'Vua trái cây' đẩy lùi cả ung thư và đột quỵ, bán đầy chợ Việt

Loại quả nhiệt đới quen thuộc với vị ngọt thanh và màu sắc hấp dẫn này không chỉ là món ăn tráng miệng ngon lành mà còn chứa đựng vô vàn lợi ích đáng kinh ngạc. Vì sao đu đủ tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ? Đu đủ chứa nhiều vitamin C, E và beta-carotene, là các chất chống oxy hóa mạnh. Các chất này giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, hạn chế sự hình thành các mảng bám trong thành mạch máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Chất xơ trong đu đủ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch. Đồng thời, chất xơ cũng giúp điều chỉnh đường huyết, giảm nguy cơ tiểu đường - một yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Nhờ sự kết hợp của các chất chống oxy hóa, chất xơ, kali và folate, đu đủ có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ. Việc bổ sung đu đủ vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc sức khỏe tim mạch của bạn. Món ngon với đu đủ giúp phòng ngừa ung thư, đột quỵ 1. Đuôi bò hầm đu đủ Những món ngon từ bò luôn là "mảnh đất màu mỡ" cho tất cả mọi người có niềm đam mê ẩm thực thỏa thích sáng tạo. Và đừng quên món đuôi bò hầm đu đủ. 2. Canh đu đủ giò heo Một trong những món tiêu biểu từ đu đủ thì tất nhiên không thể bỏ qua món canh đu đủ giò heo rồi! Từ bao đời nay, món canh đu đủ này được xem như 1 bài thuốc bổ dưỡng dành riêng cho các chị em phụ nữ. 3. Canh đu đủ thịt bằm Nếu đã trót đem lòng mê đắm hương vị thanh mát của các món canh từ đu đủ thì chớ vội bỏ qua món canh đu đủ thịt bằm này! Như bao món canh khác, phần nước dùng được nấu từ thịt heo xay cho nên ngọt thanh vô cùng, đã thế còn có đu đủ mềm dẻo hòa quyện, hỏi sao mà không say đắm cho được cơ chứ! 4. Đu đủ xào tỏi Ai nói rằng đu đủ chỉ có thể biến tấu thành món canh được thôi cơ chứ! Đó là do họ chưa từng biết đến món đu đủ xào tỏi siêu thơm ngon này thôi! Chỉ cần phi thơm tỏi rồi xào cùng đu đủ đã được sơ chế, nêm nếm vừa ăn thế là bày biện ra dĩa thôi nào! Chỉ trong nháy mắt gia đình bạn đã có ngay 1 món ăn thật hấp dẫn rồi! Bên cạnh hương thơm nức mũi của tỏi, thì đu đủ xào vừa chín tới cho nên không quá mềm mà vẫn giữ được độ giòn ngọt vẹn nguyên như ban đầu, tất cả đậm đà gia vị đúng là khó cưỡng. 5. Canh đu đủ viên cua Đem thịt cua quyện với giò sống, nấm mèo,... rồi tiến hành vò viên, sau đó đem nấu cùng đu đủ thế là hoàn thành rồi! Thành phẩm nhận được là 1 màu sắc cực kì bắt mắt. Nước dùng đậm đà gia vị, đã thế còn vị ngọt thanh từ đu đủ nữa chứ, các viên cua thì béo ngọt ăn mãi mà không biết ngán là gì. Món canh đu đủ này mà chiêu đãi các vị khách quý là vô cùng tuyệt hảo. 6. Canh đu đủ nấu tôm Thật không sai khi nói rằng những món canh về đu đủ luôn có 1 sự thơm ngon thật khó tả, cứ nghĩ rằng cũng bình thường như bao món ăn khác, nhưng không nó lại gây thương nhớ vô cùng. Điển hình như món canh đu đủ nấu tôm này đây, chỉ với vài nguyên liệu siêu đơn giản, mà nó cũng đã khiến chúng ta phải say đắm chẳng rời. Nước dùng thì ngọt thanh, đậm đà gia vị, tôm tươi ngon săn chắc chịt, quyện với đu đủ mềm dẻo. Chấm thêm chén nước mắm dằm ớt nữa thì còn gì tuyệt hơn. 7. Canh đu đủ hầm xương Nếu bạn đang loay hoay đi tìm 1 món canh thanh mát, bồi bổ cho sức khỏe thì canh đu đủ hầm xương sẽ là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo vào ngay lúc này. Đem xương heo tươi ngon đi hầm cùng đu đủ, chỉ sau 30 phút là một món ăn siêu chất lượng đã được ra lò rồi! Hương thơm hấp dẫn từ hành lá và tiêu xay cứ thoang thoảng nơi góc bếp, xương heo ngọt thịt quyện với đu đủ mềm dẻo, cùng phần nước dùng đậm đà gia vị, bảo đảm cả gia đình sẽ phải bất ngờ với tài nghệ của bạn. 8. Gỏi đu đủ Chỉ với vài bước đơn giản, món gỏi đu đủ đã khiến chúng ta thật "mãn nhãn" với phần màu sắc quá là bắt mắt. Đu đủ giòn ngon khó cưỡng, quyện với tai heo sừn sựt, tất cả được khoác lên mình phần nước sốt chua chua ngọt ngọt đậm đà gia vị. 9. Canh đu đủ chay Được nấu từ đu đủ, nấm rơm,... cho nên phần nước dùng có độ ngọt thanh của rau củ rất quyến rũ, đu đủ dẻo mềm, quyện cùng cà rốt giòn giòn. 10. Đu đủ ngâm chua ngọt Nghe thì thật khó tin, chi bằng xem qua món đu đủ ngâm chua ngọt này để hiểu rõ hơn thôi nhé! Chỉ cần đem đu đủ bào sợi trộn cùng nước mắm chua chua ngọt ngọt vài ngày, thế là bạn đã có ngay món đu đủ ngâm bắt cơm rồi. Theo Sức khỏe đời sống