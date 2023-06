Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Công an phát thông báo truy tìm 3 luật sư

Theo Công an Long An, căn cứ thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về 3 người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.