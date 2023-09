Vụ cháy chung cư mini: Hơn 30 người tử vong

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Ngày 13/9, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn nhân ra khỏi hiện trường và các khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác trên.

Trong cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì, phối hợp với Thành ủy, UBND TP Hà Nội và các bộ, ngành liên quan để triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long (Thứ trưởng Bộ Công an) đã thay mặt Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, Thiếu tướng Long cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; chỉ đạo Công an TP Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc.