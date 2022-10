Vụ án tại Công ty An Đông: 'Hoạt động của ngân hàng luôn được kiểm soát'

Tại cuộc họp báo trước kỳ họp Quốc hội chiều 17/10, trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh sự việc xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), ông Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, vừa qua cơ quan chức năng Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại và các đơn vị liên quan. Vụ việc đã làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội "hơi xáo trộn", người dân kéo nhau đi rút tiền ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Sơn khẳng định dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thì tình hình đã lắng xuống.