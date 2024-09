Vợ không thể ngờ chồng làm điều kinh khủng này khi tình cũ ly hôn

Chồng chị không xứng đáng để hưởng sự hi sinh của chị bởi anh ấy không biết trân trọng tình cảm mình đang có. Không biết rút kinh nghiệm khi người phụ nữ trước ham giàu mà rời bỏ mình, mà còn quay lại lén lút hẹn hò đến có cả con riêng với tình cũ, trong khi chị hết lòng vì anh ấy. Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ chết lặng chứng kiến chồng âu yếm chăm tình cũ trong... bệnh viện Phụ sản, thì theo tôi chồng chị không xứng đáng để hưởng sự hi sinh của chị bởi anh ấy không biết trân trọng tình cảm mình đang có. Chẳng những thế, còn không biết rút kinh nghiệm khi người phụ nữ trước ham giàu mà rời bỏ mình, mà còn quay lại lén lút hẹn hò đến có cả con riêng với tình cũ, trong khi chị hết lòng vì anh ấy. Ảnh minh họa: Internet Thôi chị ạ! Đừng đau khổ, tiếc nuối, người đàn ông bạc tình, bạc nghĩa đó. Cứ mạnh mẽ, nghị lực đối diện với sự thật để vững vàng ổn định cuộc sống hiện tại và tương lai cho hai mẹ con chị. Chị còn có tiền, công việc có thu nhập đủ để chị và con gái tự lập, không cần phải trông chờ vào trợ cấp của chồng. Vẫn biết chị yêu chồng, con gái cần cha, nhưng chồng chị không còn cần đến chị và con gái nữa, vì anh ấy đã có con riêng với người phụ nữ của anh ấy rồi. Vậy thì chị hi vọng gia đình nhỏ của mình lại đầm ấm, hạnh phúc như xưa làm sao có được? Chồng và chị đều là những người có học, có vị trí tốt trong xã hội, mong rằng anh chị bình tĩnh, tìm nguyên nhân và chung tay giải quyết sự việc một cách tỉnh táo, văn hóa nhất để đỡ làm tổn thương đôi bên chị nhé. Mong nhận được tin tốt lành từ chị. Chúc chị và cháu khoẻ. Theo Tiền phong