Vợ khóc ngất trong đêm tân hôn vì câu nói phũ phàng của chồng

3 tháng trước, Phát và bạn gái chia tay. Biết tin, tôi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Vậy là cuối cùng, tôi cũng có cơ hội để bày tỏ tình cảm với anh. Đêm đó, tôi rủ Phát đi uống bia với mình, anh đồng ý. Trong cơn say, Phát tâm sự chuyện tình cảm và lý do chia tay cho tôi nghe. Cứ thế, tôi trở thành người lắng nghe, thấu hiểu, là tri kỉ của Phát. Trong một lần say xỉn, chúng tôi đã xảy ra chuyện ấy. Sáng sớm hôm sau, Phát tỉnh dậy, thấy tôi nằm bên cạnh và biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì thì mặt mày tái mét. Tôi dù rối bời khi thấy thái độ của anh nhưng vẫn động viên Phát, bảo rằng tôi tình nguyện và sẽ không giữ chân anh.