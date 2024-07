Vì sao cựu Tổng thống Donald Trump “ghét” xe điện?

Những chỉ trích của ông Trump được đánh giá là thiếu tính xây dựng, tập trung khoét sâu vào các hạn chế của chính sách hiện hành về ngành xe điện nhưng lại không đưa ra những giải pháp thay thế hữu hiệu nào cho tình hình, đặc biệt là về vấn đề cải thiện môi trường, làm giảm quá trình biến đổi khí hậu tiêu cực.

Cuộc thăm dò mới nhất được tổ chức Third Way tổ chức tại Mỹ cho biết, có tới 77% người Mỹ được hỏi ủng hộ sự đầu tư vào năng lượng sạch và 49% ủng hộ chính phủ tiếp tục phát triển ngành xe điện. Liên minh Đổi mới Ô tô cũng cho biết, ở các tiểu bang ủng hộ Đảng Dân chủ, xe điện chiếm tới 12% thị phần bán xe mới vào quý III/2023, so với chỉ 3,5% thị phần ở các bang có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa của ông Trump.

Nói cách khác, vấn đề xe điện đang dần bị chính trị hóa sâu sắc để trở thành chủ đề mà 2 đảng đối lập tại Mỹ đưa ra nhằm chỉ trích nhau thay vì chỉ là một xu hướng phát triển thông thường của ngành công nghiệp ô tô hiện đại.