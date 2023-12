VCCI: Quy định hạn chế 'vốn mỏng' chưa hợp lý, tác động tiêu cực DN Việt

Sau khi tham vấn doanh nghiệp và chuyên gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi Bộ Tài chính góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Doanh nghiệp Việt cần vốn vay

Tại góp ý này, VCCI cho rằng việc bị giới hạn chi phí vốn vay tại Điều 16.3 Nghị định 132 đối với cả giao dịch thuần tuý nội địa được suy đoán là nhằm chống lại tình trạng “vốn mỏng” của các doanh nghiệp. Hạn chế vốn mỏng giúp bảo đảm an ninh an toàn tài chính, tránh tình trạng doanh nghiệp lớn vay nợ quá nhiều, không bảo đảm các tỷ lệ an toàn và dễ dẫn đến mất thanh khoản khi có biến động ngoài kỳ vọng.

Doanh nghiệp Việt Nam cần nguồn vốn vay bởi nước ta mới giai đoạn đầu công nghiệp hóa.

Tuy nhiên, VCCI lại cho rằng quy định này chưa bảo đảm tính hợp lý, gây nhiều tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn.