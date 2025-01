Vận hành thí điểm hệ thống điều phối dữ liệu y tế đến tháng 4/2025

Hệ thống điều phối dữ liệu y tế sẽ được thí điểm tại một số cơ sở y tế và các nhà thuốc đủ điều kiện kết nối dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 4, trước khi được tổng kết, đánh giá để triển khai trên toàn quốc. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo với 2 bộ: Công an, Y tế ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với việc công bố khai trương thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế. Theo đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Công an và ý kiến của Bộ Y tế, Thủ tướng đã đồng ý với đề xuất công bố khai trương thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế tại hội nghị tổng kết năm 2024 của Đề án 06 - "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Việc thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế được thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế tại các tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên; Bệnh viện Chợ Rẫy với các cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương, tỉnh An Giang; và các nhà thuốc đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Thời gian triển khai Hệ thống điều phối dữ liệu y tế là từ tháng 1 đến tháng 4/2025 để tổng kết, đánh giá triển khai trên toàn quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế hoàn thiện hướng dẫn nghiệp vụ về dữ liệu để cơ sở y tế, nhà thuốc, cơ sở sản xuất được liên thông, liên tuyến dữ liệu phục vụ khám chữa bệnh. Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá và báo cáo kết quả sau thí điểm; đề xuất phương án, lộ trình triển khai chính thức toàn quốc; đồng thời xác định rõ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai Hệ thống điều phối dữ liệu y tế. Hệ thống điều phối dữ liệu y tế được xây dựng nhằm hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tạo lập kho dữ liệu sức khỏe người Việt và trục liên tuyến dữ liệu giữa các bệnh viện. Ảnh minh họa: M.Q Theo Tổ công tác triển khai Đề án 06, trong năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành các hướng dẫn: Sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; triển khai thí điểm giấy hẹn khám lại bảo hiểm y tế, giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng VNeID và ký số file XML. Đồng thời, ra quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Cũng trong năm 2024, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với lĩnh vực y tế, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng đề án chuyển đổi số các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy thành mô hình kiểu mẫu, vươn tầm quốc tế. Cùng với đó, hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng Hệ thống điều phối dữ liệu y tế để tạo lập kho dữ liệu sức khỏe người Việt và trục liên tuyến dữ liệu giữa các bệnh viện nhằm đảm bảo cho việc tạo lập hồ sơ sức khỏe, bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ, tận dụng kết quả chụp, chiếu, xét nghiệm và tiết giảm chi phí khám chữa bệnh của người dân. Số liệu của Tổ công tác triển khai Đề án 06 cũng chỉ ra rằng, đến trung tuần tháng 12/2024, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID. Số lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng số định danh cá nhân, căn cước công dân để phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là hơn 153,8 triệu lượt. Việc này đã giúp các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tiếp đón xuống 12 lần, từ 3 – 5 phút/ lượt xuống còn 15 – 30 giây/ lượt, tiết kiệm 25 tỷ đồng chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm y tế.