Vấn đề Biển Đông tại Cấp cao ASEAN và Thượng đỉnh G7: Nêu cao tinh thần thượng tôn luật pháp, hợp tác vì một khu vực ổn định, hòa bình

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lại lập trường nguyên tắc của ASEAN, nhấn mạnh bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm của tất cả các nước.

Một bộ quy tắc - COC thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 được nhấn mạnh trong cả khuôn khổ Cấp cao ASEAN và Thượng đỉnh G7. Điều này cho thấy việc sớm đạt được COC không chỉ là mong mỏi của ASEAN và Trung Quốc mà cả cộng đồng quốc tế.

Tiến trình đàm phán COC đã và đang được ASEAN và Trung Quốc tích cực thúc đẩy trong năm nay. Theo như Đại sứ Vũ Hồ, Quyền trưởng SOM ASEAN từng chia sẻ ASEAN và Trung Quốc thúc đẩy tiến trình đàm phán COC trong 2023 là minh chứng cho quyết tâm của các bên xây dựng lòng tin, hướng tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình và hợp tác.

Gần đây nhất, ngày 17/5, tại Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 20 về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Ðông (SOM-DOC), trong đó thúc đẩy tích cực tiến trình COC.

Hội nghị SOM DOC ghi nhận tiến triển trong đàm phán bộ quy tắc COC và trao đổi các định hướng cho tiến trình đàm phán COC do Nhóm công tác về DOC (JWG DOC) thực hiện. Các nước cũng nhấn mạnh cần đạt được Bộ quy tắc COC hiệu quả, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần xây dựng lòng tin, tin cậy, quản lý hiệu quả hơn các sự cố trên Biển Đông.

Tại hội nghị, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh, Biển Đông là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, do đó việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển này không chỉ là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN và Trung Quốc, mà còn thể hiện trách nhiệm của hai bên đối với cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh cần lấy các quy định của luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 làm “kim chỉ nam” cho các hoạt động trên Biển Đông. Trong khi đẩy mạnh các nỗ lực đạt được Bộ Quy tắc COC thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, được cộng đồng quốc tế ủng hộ, các nước cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ mọi điều khoản của DOC. Nỗ lực này cũng sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC.