Uống nước chè tươi có tác dụng gì với sức khoẻ?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, chất chống oxy hóa trong nước chè tươi có thể giúp cơ thể có khả năng chống lại sự gây hại của gốc tự do, nhờ đó góp phần bảo vệ tế bào khỏi sự phá huỷ của khối u ác tính.

Phòng ngừa sâu răng và giảm thâm quầng mắt

Các nghiên cứu chỉ ra rằng những hoạt chất có trong lá chè xanh có thể giúp kìm hãm vi khuẩn phát triển nên thảo dược này được dùng nhiều trong thành phần của kem đánh răng. Ngoài ra nếu uống chè tươi đúng cách sẽ giúp phòng ngừa sâu răng và hôi miệng.

Với khả năng hạn chế sự giãn nở mạch máu ở dưới bọng mắt, nước chè tươi trở thành thức uống chữa thâm quầng mắt rất tốt. Không những thế, lượng cafein và tanin có trong nước chè tươi còn giảm lượng nước ở mô nên khiến cho vùng da quanh mắt giảm được thâm và sưng.

Cải thiện chức năng não

Nước chè tươi không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn có tác dụng tăng cường chức năng não. Theo các chuyên gia, trong lá trà xanh có hoạt chất quan trọng là caffein - là chất kích thích. Tuy chất này không nhiều như cà phê nhưng đủ để tạo ra phản ứng mà không gây ra hiệu ứng bồn chồn liên quan đến việc hấp thụ quá nhiều caffeine.

Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng caffeine không phải là hợp chất tăng cường trí não duy nhất trong nước chè tươi. Nó cũng chứa axit amin L-theanine có thể làm tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh, tác dụng chống lo âu. Nó cũng làm tăng dopamine và sản xuất sóng alpha trong não.

Caffeine và L-theanine tác dụng hiệp đồng. Điều này nghĩa là sự kết hợp của cả hai có thể có tác dụng đặc biệt mạnh mẽ trong việc cải thiện chức năng não.

Do chứa L-theanine và một lượng nhỏ caffein, nước chè tươi có thể mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng và khác biệt hơn nhiều so với cà phê. Nhiều người cho biết họ có năng lượng ổn định hơn và làm việc hiệu quả hơn nhiều khi họ uống nước chè tươi so với uống cà phê.