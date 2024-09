Trung ương thảo luận về công tác nhân sự và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Trong ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận tại tổ về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phương hướng nhân sự khóa XIV. Văn phòng Trung ương vừa phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII, khai mạc sáng 18/9. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Trung ương đã dành một phút tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử nạn, hy sinh và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 vừa qua. Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 10 chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3 (Ảnh: Hồng Phong). Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sau đó thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027; chủ trương Đề án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Thông cáo cũng nêu rõ tối cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 244 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng… cũng được thảo luận tại tổ trong phiên làm việc tối cùng ngày. Hội nghị Trung ương 10 khai mạc sáng 18/9 tại Hà Nội (Ảnh: Đoàn Bắc). Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác nhân sự Đại hội XIV là công việc hệ trọng, là "then chốt" của "then chốt", có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, rất hệ trọng. Đây là cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư, UBKT Trung ương khóa XIV và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương sẽ đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để làm thật tốt việc này với tinh thần công tâm, trong sáng, khoa học, khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng, đặt lên hàng đầu lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.