Trung Quốc sẽ vượt châu Âu về đổi mới công nghệ trong một thập kỷ tới

Đó là nhận định của ITIF (Quỹ Thông tin Công nghệ và Đổi mới), trụ sở Washington, trong báo cáo mới nhất về năng lực đổi mới công nghệ của 44 công ty Trung Quốc xuyên suốt các lĩnh vực chủ chốt. Theo kết quả nghiên cứu kéo dài hơn 22 tháng của tổ chức cố vấn (think-tank) trụ sở Mỹ, năng lực đổi mới sáng tạo của các công ty đại lục ở những lĩnh vực hạt nhân, xe điện và pin điện “gần như chắc chắn sẽ tương đương hoặc vượt mặt các hãng châu Âu trong vòng mười năm tới”. “Mặc dù hệ thống đổi mới của Trung Quốc không hoàn hảo, nhưng họ đang cho thấy sự mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì từng được biết đến trước đây”, Giám đốc ITIF Stephen Ezell nói trong buổi công bố thông tin tại Đồi Capitol. Công nhân trong nhà máy sản xuất pin Gotion High-Tech. Ảnh: THX Hiện nay Trung Quốc vẫn chưa thể dẫn đầu về tổng thể, nhưng “họ đã vươn lên trong một số lĩnh vực nhất định, thậm chí một số công ty đại lục sẽ bắt kịp và vượt mặt đối thủ châu Âu trong vòng một thập kỷ”. Ezell cho biết các công ty Trung Quốc đang có tốc độ đổi mới "nhanh nhất" trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, xe điện và pin, song lĩnh vực bán dẫn tiên tiến có tốc độ khiêm tốn hơn. Hiện tại, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại. Đến năm 2030, Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vượt qua Mỹ về sản xuất điện hạt nhân, khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên triển khai hoạt động các lò phản ứng thế hệ thứ tư tiên tiến với thiết kế mới và hệ thống an toàn thụ động. Trên lĩnh vực ô tô, vào năm 1985, Trung Quốc chỉ sản xuất được 5.200 chiếc so với dự kiến 26,8 triệu chiếc trong năm 2024. Quốc gia này hiện đang sản xuất 62% xe điện (EV) trên thế giới và 77% pin EV toàn cầu. Trong lĩnh vực robot, Ezell cho biết "bản thân các công ty Trung Quốc không sáng tạo bằng các công ty Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản, ngoại trừ Kuka", một nhà sản xuất robot công nghiệp của Đức được Tập đoàn sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc Midea Group mua lại vào năm 2016. Tuy nhiên, năm ngoái, Trung Quốc đã triển khai nhiều robot công nghiệp hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại, Giám đốc ITIF cho biết thêm. Đối với chất bán dẫn, cuộc nghiên cứu phát hiện ra rằng Trung Quốc chậm hơn khoảng hai đến năm năm so với các nước dẫn đầu toàn cầu, với chip tiên tiến mới nhất do Huawei Technologies sản xuất chậm hơn ba năm. (Tổng hợp)