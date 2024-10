Trời lạnh, người bệnh tiểu đường uống nước chanh mật ong cần biết điều này để ngừa bệnh hô hấp, tăng đề kháng

Một ly nước chanh ấm và mật ong vào buổi sáng sớm sẽ giúp người bệnh tiểu đường nâng cao hệ thống miễn dịch, chống lại vi khuẩn gây bệnh, ngăn ngừa bệnh tật như cảm lạnh thông thường, cùng nhiều công dụng khác. Người bệnh tiểu đường có uống nước chanh mật ong được không? Từ lâu nước chanh mật ong được biết đến là thức uống phổ biến, tốt cho sức khỏe. Trong chanh có chứa lượng vitamin C lớn, các vitamin và khoáng chất khác như vitamin B6, kali, pectin, chất xơ, axít citric. Trong khi đó, mật ong bao gồm nhiều vitamin (nhóm B), khoáng chất (kali, canxi, magie...), chất chống ôxy hóa. Nếu kết hợp uống một ly nước chanh ấm và mật ong vào buổi sáng sớm sẽ nâng cao hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn gây bệnh, ngăn ngừa bệnh tật như cảm lạnh thông thường, cùng nhiều công dụng khác. Tuy nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng người bệnh tiểu đường có nên dùng chanh mật ong không lại là điều đang được nhiều người quan tâm.

Ảnh minh họa Người bệnh tiểu đường uống chanh có tốt không? Hiệp hội Tiểu đường Mỹ cho rằng các loại trái cây có múi như chanh là "siêu thực phẩm dành cho bệnh tiểu đường". Nước chanh có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu theo thời gian. Nó giúp ngăn chặn đường huyết tăng đột biến, Chanh cũng giúp giảm tác hại của bệnh tiểu đường vì nó có hai ưu điểm: chất xơ hòa tan và vitamin C. Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa và nhờ đó giúp kiểm soát lượng đường, cholesterol trong máu. Còn vitamin C có thể giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói, giảm cả mức cholesterol, chất béo trung tính và giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu đường như bệnh tim, thận. Mật ong có tốt cho người bệnh tiểu đường? Theo tiến sĩ Priyamvada, mọi người thường nghĩ dùng mật ong thay đường có thể tốt cho người bệnh tiểu đường. Nhưng thực tế thì mật ong có chỉ số đường huyết GI là 58 và đường là 60, không khác biệt mấy. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, điều quan trọng là phải duy trì số lượng carbohydrate và chất xơ để giữ cho lượng đường trong máu không tăng quá cao. Đó là lý do tại sao tuy mật ong rất giàu chất chống oxy hóa, có thể giúp ích cho những người bệnh tiểu đường, nhưng người bệnh tiểu đường nên hạn chế dùng mật ong. Tiêu thụ quá nhiều mật ong có thể làm tăng lượng đường trong máu, đặc biệt là ở bệnh nhân tiểu đường. Tóm lại, cho đến khi có kết luận chắc chắn về mật ong, tốt nhất nên hạn chế ở lượng nhỏ, vì chỉ nửa muỗng cà phê mật ong đã chứa 8,7 gram carbs. Uống nước chanh mật ong vào thời điểm nào tốt nhất?

Ảnh minh họa Uống sau khi thức dậy: Lúc này dạ dày đang trống rỗng, việc uống 1 ly nước chanh mật ong giúp làm sạch dạ dày và bổ sung nước cùng với Vitamin C cho một ngày làm việc. Tuy nhiên, chỉ nên pha một vài giọt nước cốt chanh, không nên lạm dụng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Uống sau bữa ăn: Có thể uống 1 ly nước chanh sau bữa khoảng 1,5 - 2 tiếng, giúp ích rất nhiều cho việc tiêu hóa thức ăn. Nhưng buổi tối chỉ nên uống 1 ly vào trước 8 - 9h tối, không nên uống quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Lưu ý khi dùng mật ong cho người bệnh tiểu đường Bệnh nhân tiểu đường nên lưu ý rằng mật ong ngọt hơn đường. Do đó, nếu sử dụng mật ong thay thế cho đường thì chỉ cần một lượng nhỏ. Vì mật ong có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, nên người bị tiểu đường nên tránh sử dụng mật ong cho đến khi tình trạng bệnh được kiểm soát hoàn toàn. Nên tiêu thụ ở mật ong ở mức độ vừa phải. Để biết được lượng chính xác, người bệnh nên xin ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng mật ong. Trường hợp bệnh tiểu đường đã được kiểm soát tốt, nên chọn mật ong nguyên chất hoặc mật ong thô để sử dụng. Các sản phẩm mật ong hoàn toàn tự nhiên không có thêm đường, nên an toàn hơn cho những người bệnh tiểu đường. Phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ và người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương không nên sử dụng mật ong thô, vì sản phẩm này chưa được tiệt trùng. Theo Sức Khỏe Đời Sống