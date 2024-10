Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 'Nhạt nhoà, ảm đạm, cần những thay đổi mạnh mẽ'

Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 đã kết thúc, để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng khách tham quan. Những kỳ vọng chưa được đáp ứng trọn vẹn khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng. Tuy nhiên, điều này như một thông điệp gửi tới ban tổ chức, vì đã đến lúc cần có những thay đổi sâu sắc, một sự chuyển mình mạnh mẽ hơn. Các thương hiệu lâu năm tham dự triển lãm So với năm 2022, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 chứng kiến sự vắng bóng của hàng loạt thương hiệu lớn vốn có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam như Ford, Mazda, Hyundai, VinFast,... Ở phân khúc xe sang và cao cấp, sự thiếu hụt của các tên tuổi đình đám như Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Lexus, Jeep,… cũng tạo ra khoảng trống lớn. Điều này khiến không gian sự kiện năm nay trở nên khác biệt, trở thành sân chơi nổi bật cho các thương hiệu xe máy như Yamaha, SYM,... Đặc biệt, các hãng xe Trung Quốc như BYD, GAC, và MG đã tận dụng cơ hội này để tỏa sáng, thu hút sự chú ý của công chúng. Dù thiếu vắng một số thương hiệu kể trên, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 vẫn ghi nhận sự góp mặt của các "ông lớn" quen thuộc trong ngành như Toyota, Honda, Mitsubishi,... Đặc biệt, Toyota đã tận dụng cơ hội này để ra mắt mẫu Toyota Camry mới, với điểm nhấn là một phiên bản động cơ xăng và hai phiên bản sử dụng động cơ hybrid, thu hút sự quan tâm từ đông đảo khách tham quan. Honda cũng không kém cạnh khi trình làng mẫu Civic mới, nổi bật với phiên bản sử dụng động cơ 2.0 hybrid, bên cạnh các dòng xe máy điện cho học sinh sinh viên như CUV e: và ICON e. Isuzu đã giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu D-Max tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, nhưng các cải tiến cũng không đáng kể. Trong khi đó, Suzuki và Mitsubishi không ra mắt mẫu xe mới, thay vào đó chỉ trưng bày những dòng xe quen thuộc như Xpander, Xforce, Triton,... Về phía Suzuki, các mẫu Jimny và XL7 hybrid cũng góp mặt, tuy nhiên không mang đến nhiều yếu tố mới mẻ. Những thương hiệu mới, dòng xe mới tham gia triển lãm Hãng xe châu Âu Skoda đã mang đến Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 tổng cộng 7 mẫu xe, với tâm điểm chú ý là Skoda Kodiaq thế hệ mới. Bên cạnh đó, các mẫu xe nổi bật khác như Superb, Octavia, Kushaq, Slavia và Enyaq iV cũng thu hút không ít sự quan tâm. Đáng chú ý, Skoda Superb là mẫu station wagon hạng trung, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian rộng rãi và tính đa dụng, trong khi Kushaq nằm ở phân khúc SUV cỡ B, nhắm đến những khách hàng tìm kiếm sự linh hoạt và mạnh mẽ. Cặp đôi Skoda Octavia và Slavia đại diện cho phân khúc sedan hạng C và hạng B, đem đến nhiều lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Đặc biệt, Skoda Enyaq iV là mẫu xe điện, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu này trong cuộc đua xe xanh, hứa hẹn một tương lai phát triển mạnh mẽ trong phân khúc ô tô điện. Tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, các hãng xe Trung Quốc đã gây ấn tượng mạnh mẽ với không gian trưng bày lớn, thu hút sự tò mò của đông đảo khách tham quan. BYD khởi đầu triển lãm đầy ấn tượng với màn biểu diễn xoay tròn 360 độ của dòng SUV Yangwang U8, tạo điểm nhấn độc đáo cho sự kiện. Bên cạnh đó, BYD còn mang đến loạt mẫu xe như Seal, Dolphin, Atto 3, M6, Han,... và giới thiệu công nghệ Pin Blade tiên tiến. Ngoài BYD, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm nhiều dòng xe khác từ thương hiệu GAC Trung Quốc, với mẫu MPV All-New M6 Pro nổi bật. Hãng MG cũng gây chú ý với loạt mẫu xe hoàn toàn mới như G50, D90, và IM LS7. Không dừng lại ở đó, GAZ giới thiệu thế hệ mới của dòng xe New NEXT (NN), một mẫu xe chở khách hiệu suất cao, được trang bị động cơ diesel và đạt tiêu chuẩn khí thải EURO-5. Những lý do khiến Triển lãm Ô tô Việt Nam không còn nhiều sức hút Có nhiều lý do khiến Triển lãm Ô tô Việt Nam dần mất đi sức hút so với những năm trước. Lý do đầu tiên không thể không nhắc đến, đó là những khó khăn chung của nền kinh tế và thị trường trong nước. Nhiều hãng xe đã quyết định rút lui khỏi sự kiện, một phần do chi phí tham gia khá lớn, bởi hiệu quả quảng bá thông qua triển lãm không đạt được nhiều kỳ vọng. Trong bối cảnh mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số phát triển mạnh mẽ, việc tiếp cận thông qua các sự kiện truyền thống cũng không còn hiệu quả như trước. Bên cạnh đó, các mẫu xe mới ra mắt tại thị trường Việt Nam dường như không còn mang tính đột phá hoặc gây bất ngờ cho người tiêu dùng, bởi những sản phẩm này đã được giới thiệu trước đó ở các thị trường lân cận như Thái Lan, Indonesia từ khá lâu. Thông tin về những mẫu xe này đã tràn ngập trên mạng, khiến sự kiện mất đi các yếu tố hấp dẫn và mới mẻ vốn có. Điều này dẫn đến việc khách hàng có xu hướng không còn mặn mà với việc tham gia triển lãm, khi mọi thông tin đã có thể dễ dàng tiếp cận qua kênh trực tuyến. Một yếu tố khác không thể bỏ qua, chính là các hãng xe đã chuyển đổi cách tiếp cận người tiêu dùng một cách linh hoạt và thực tiễn hơn. Thay vì chỉ tập trung vào các sự kiện triển lãm quy mô lớn, giờ đây họ sẽ tổ chức các sự kiện lái thử và trưng bày xe ở các địa phương một cách thường xuyên. Phương pháp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn mang lại hiệu quả cao hơn trong việc kết nối với khách hàng. Bằng cách tổ chức các sự kiện lái thử, người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe trong môi trường thực tế, điều này tạo ra ấn tượng sâu sắc so với việc chỉ xem xe tại triển lãm. Thêm vào đó, việc trưng bày xe tại các địa phương giúp thương hiệu dễ dàng tiếp cận và thu hút khách hàng, đồng thời tạo ra cơ hội để đón nhận những phản hồi trực tiếp từ phía người tiêu dùng. Qua đó, các hãng xe có thể nhanh chóng điều chỉnh chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm, từ đó gia tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động. Báo chí chính thống, KOL chuyên về lĩnh vực ô tô-xe máy nói gì về Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024? Báo chí chính thống và các KOL chuyên về lĩnh vực ô tô-xe máy, đã có những nhận định khá tiêu cực về Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024. Theo phân tích, sự thiếu vắng của những ông lớn trong ngành ô tô, cùng với việc không xuất hiện nhiều mẫu xe mới, đã khiến sự kiện trở nên nghèo nàn về nội dung và thông tin. Anh Đ, một KOL nổi tiếng trên YouTube chuyên về ô tô, đã chia sẻ: “Sự kiện năm nay thật sự buồn và chán hơn rất nhiều so với năm 2022. Các dòng xe trưng bày tại triển lãm hầu như đã được chúng tôi giới thiệu từ trước, không có gì mới mẻ. Chỉ có duy nhất hai mẫu xe là Toyota Camry và Honda Civic là đủ sức thu hút giới truyền thông và báo chí. Đến ngày 24, chúng tôi đã quyết định bay về Hà Nội, mặc dù sự kiện còn tới 3 ngày nữa mới kết thúc.” Những ý kiến này phản ánh rõ ràng sự thất vọng không chỉ từ các chuyên gia mà còn từ các KOL trong ngành, cho thấy rằng sự kiện cần có những cải tiến đáng kể để khôi phục sức hút và giá trị cho những lần tổ chức tiếp theo. Anh T, một nhà báo nổi tiếng cũng không ngần ngại bày tỏ những quan điểm của mình về Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024. Anh chia sẻ: “VMS năm nay kém sôi động và ảm đạm hơn rất nhiều so với các năm trước. Ngoài việc số lượng các hãng tham gia giảm sút, số lượng mẫu xe mới được ra mắt cũng rất hạn chế, điều này đã ảnh hưởng lớn đến sức hút của sự kiện". Những ý kiến từ anh T, phản ánh sự không hài lòng không chỉ ở khía cạnh nội dung mà còn cả cách thức tổ chức sự kiện, cho thấy rằng BTC cần có những thay đổi mạnh mẽ để giúp các thương hiệu lẫn giới truyền thông hài lòng. Tổng kết Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, dù có nhiều thiếu sót, nhưng vẫn để lại dấu ấn riêng trong lòng khách tham quan. Những phản ánh từ giới truyền thông và chuyên gia về sự cần thiết phải cải tiến tổ chức chính là cơ hội để ban tổ chức lắng nghe và thay đổi. Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 cũng phản ánh xu hướng tiêu dùng của khách hàng, khi giờ đây các hãng xe tìm kiếm cách tiếp cận trực tiếp và linh hoạt hơn, với người mua thông qua các sự kiện lái thử và trưng bày sản phẩm tại địa phương. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự chuyển mình của ngành ô tô trong bối cảnh hiện đại. Nhìn về tương lai, sự chuyển mình này sẽ là nền tảng vững chắc để sự kiện không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng và sự hấp dẫn, đáp ứng kỳ vọng của cả người tiêu dùng,các thương hiệu và giới truyền thông.