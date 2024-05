Trí tuệ nhân tạo sẽ tấn công thị trường lao động như ‘sóng thần’

Nhiều nhà phân tích tin rằng các hãng công nghệ thu hẹp lực lượng lao động là vì AI. Trong khi đó, các công ty tài chính gợi ý về mối liên hệ giữa sa thải và AI. Khi BlackRock sa thải 3% nhân viên vào tháng 1, họ đề cập một trong những lý do là vì "các công nghệ mới đã sẵn sàng để biến đổi ngành công nghiệp của chúng tôi và mọi ngành công nghiệp khác", theo một bản ghi nhớ của công ty.

Điều đó không ngăn cản một số công ty lập kế hoạch cho những gì họ xem là những thay đổi không thể tránh khỏi đối với thị trường việc làm. Chẳng hạn, IBM đóng băng tuyển dụng cho khoảng 7.800 vai trò mà họ nghĩ có thể thay đổi do AI. Dù CEO Arvind Krishna nói rằng IBM vẫn có kế hoạch tuyển thêm người, họ chỉ làm với các vai trò khác với trước đây.

Trong một cuộc khảo sát hồi tháng 4 của công ty tuyển dụng Adecco với 2.000 giám đốc toàn cầu, 41% dự đoán quy mô lực lượng lao động thu hẹp trong 5 năm tới do AI. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng ngày số lượng lớn nhân sự mất việc do AI sẽ lâu hơn dự kiến. Mark Warner, CEO hãng tư vấn AI Faculty, nhận định nhiều khả năng của AI đang bị đánh giá quá cao so với thực chất. “Hãy nhìn vào thời điểm chúng ta được hứa hẹn về những chiếc xe tự lái hoàn toàn. Nó đã mất nhiều thời gian hơn chúng ta mong đợi”, ông nói trong sự kiện Brainstorm AI của Fortune tháng trước.

Ngay cả khi sa thải hàng loạt xảy ra, sẽ có những công việc mới tốt hơn ra đời trong tương lai. Diễn đàn kinh tế thế giới dự đoán AI sẽ tạo ra 97 triệu việc làm mới dù loại bỏ 85 triệu việc làm. Nhà kinh tế trưởng Jan Hatzius của Goldman cho rằng AI sẽ "phá hủy việc làm ở một số lĩnh vực", nhưng cuối cùng sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn.

Trong lúc này, các chuyên gia AI đang được săn đón trên thị trường việc làm hiện tại, được hứa hẹn mức lương hàng triệu USD và được đích thân các CEO hàng đầu tuyển dụng.

(Theo Fortune)