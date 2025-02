Trái cây Việt - làm gì để chinh phục đỉnh cao mới?

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng: Việt Nam với lợi thế có 7 vùng sinh thái nên rất thuận lợi cho việc phát triển, trồng các loại trái cây và rau quả. Tiềm năng, dư địa để Việt Nam xuất khẩu rau quả và trái cây sang các nước còn rất lớn. Tuy nhiên, các nước nhập khẩu rau quả có yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Do chủ yếu xuất khẩu tươi, thô nên không chỉ khiến trái cây của chúng ta chưa phát huy được tối đa giá trị, hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra áp lực mùa vụ đối với người nông dân. Lúc thu hoạch chính vụ thì giá giảm mạnh. Thêm nữa, đối với trái cây tươi, thô sẽ phải đáp ứng các rào cản kỹ thuật về kiểm dịch thực vật, khử trùng, chiếu xạ rất gắt gao từ hầu hết các quốc gia nhập khẩu.

Do đó, để tiếp tục chinh phục, mở rộng được thị trường xuất khẩu, tiêu thụ, trái cây và rau quả Việt Nam cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế với các chứng nhận: GlobalGAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt toàn cầu), HACCP (hệ thống xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đối với an toàn thực phẩm), SGS (dịch vụ kiểm định, xác minh, thử nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn hàng đầu thế giới)...

Thu hoạch chôm chôm ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Như vậy, để chinh phục đỉnh cao mới, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng giá trị, hiệu quả kinh tế, đặc biệt là đạt mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD trong thời gian tới, trái cây Việt Nam cần phải được đẩy mạnh đầu tư vào chế biến thay vì chủ yếu xuất khẩu thô như hiện nay; đồng thời, việc tiếp tục đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi chính đáng từ thị trường quốc tế thông qua các giấy chứng nhận: GlobalGAP, HACCP, SGS...; các quy định về kiểm dịch thực vật, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và chế biến, đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Việc này không chỉ giúp tăng cường uy tín và cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế mà còn tạo ra môi trường kinh doanh bền vững trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây của Việt Nam.

Bài và ảnh: NGUYỄN KIỂM

