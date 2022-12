TP.HCM phát sinh nhiều điểm đen tai nạn và ùn tắc giao thông trong năm 2022

Theo báo cáo của Sở GTVT TP.HCM, trong năm 2022, trên địa bàn TP xảy ra 2.017 vụ tai nạn giao thông, làm chết 635 người và bị thương 1.321 người. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 243 vụ, tăng 159 người chết và 277 người bị thương.

Sở GTVT TP cho hay, nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu là do các lỗi như người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, lưu thông không đúng phần đường, hành vi chuyển hướng không đúng quy định, điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, do các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và vi phạm tốc độ...

Về công tác xử lý, kiểm soát các điểm nguy cơ ùn tắc giao thông, từ đầu năm 2022, TP có 4 điểm đen tai nạn, tuy nhiên đến cuối năm 2022 con số tăng lên là 7 điểm. Trong đó, có 2 điểm đen được xóa nhưng phát sinh thêm 5 điểm đen mới.