Top 10 xe xăng bán chạy tháng 2: Ranger 'vô đối', KIA Carnival bất ngờ lọt top

"Vua bán tải" Ford Ranger có lượng bán ra 1.111 chiếc trong tháng 2, giảm đúng 4 chiếc so với tháng trước nhưng tăng mạnh 26% so với tháng 2/2024. Doanh số trên giúp Ranger giữ vững vị trí thứ 1 toàn thị trường trong tháng 2. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, có 2.226 chiếc Ranger được bàn giao đến tay khách hàng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng thị trường ô tô tháng 2 vẫn ghi nhận dấu hiệu khởi sắc. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 2 đạt 21.606 chiếc, tăng 14% so với tháng 1 và tăng tới 86% so với tháng 2/2024.

Mitsubishi Xpander chỉ đạt lượng bán ra 1.053 chiếc trong tháng 2, tăng 30,3% so với tháng 1 và tăng 64,2% so với tháng 2/2024. Nhờ đó, mẫu xe bán chạy nhất thị trường năm 2024 đã tăng 1 bậc trong top 10 và bám sát Ford Ranger. Tổng cộng 2 tháng đầu năm, Mitsubishi bán ra 1.861 chiếc, giảm nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Mitsubishi Xpander được nâng cấp mới từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản, giá bán từ 560-658 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản Xpander Cross ra mắt đầu năm 2023 có giá 698 triệu đồng. Các xe đều sử dụng động cơ 1.5L đi cùng hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp 5MT.

3. Mazda CX-5: 923 chiếc

Với doanh số 923 chiếc (giảm 7,7%), Mazda CX-5 tụt 1 bậc so với tháng trước. Tuy vậy, doanh số này vẫn tăng tới 53,8% so với tháng 2/2024. Tổng cộng, có 1.923 chiếc CX-5 được bán ra trong 2 tháng đầu năm 2025, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mazda CX-5 thế hệ hiện tại mới THACO nâng cấp vào đầu năm 2024, lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, cùng trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, giá từ 749-829 triệu đồng (chưa tính tùy chọn khác).

4. Ford Everest: 760 chiếc

Ford Everest trở lại top 10 sau 1 tháng vắng bóng với 760 chiếc bán ra trong tháng 2, tăng 153% so với tháng trước và tăng 116% so với tháng 2/2024. Cộng dồn trong 2 tháng đầu năm 2025, tổng lượng bán ra của mẫu D-SUV này là 1.060 chiếc, giảm 7% so với cùng kỳ.

Ford Everest hiện có 6 phiên bản, giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; trong khi đó 3 bản cao Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

5. Toyota Vios: 754 chiếc