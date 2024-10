Top 10 xe bán chậm tháng 9/2024: Toyota Innova, Ford Explorer lần đầu góp mặt

Trong top 10 xe bán chậm nhất tháng 9/2024, các mẫu xe của Toyota và Honda vẫn chiếm đông đảo. Nhưng bất ngờ nhất là sự góp mặt của Ford Explorer sau 8 tháng rời bảng xếp hạng. Theo kết quả bán hàng mới nhất được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số bán hàng của toàn thị trường xe trong tháng 9 tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 36.585 xe, tăng 45% so với tháng trước, đồng thời tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có được là nhờ chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Vì thế, doanh số bán hàng của các mẫu xe trong top 10 xe xe bán chậm nhất tháng 9/2024 cũng đã không còn ảm đạm như tháng trước. Tuy nhiên, thương hiệu Honda vẫn chiếm tới 3 trên 4 vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý là sự góp mặt lần đầu của hai mẫu xe Toyota Innova và Ford Explorer. Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe (có phát sinh doanh số) bán chậm nhất tháng 9 tại thị trường Việt Nam theo công bố của VAMA:

1. Honda Civic Type R: 1 xe Kết thúc tháng 9, doanh số bán hàng của Honda Civic Type R đã giảm 66,7% so với tháng 8 (3 xe) khi chỉ bán được duy nhất 1 xe. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp mẫu xe này xếp ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng top bán chậm với doanh số bán thấp nhất thị trường ô tô Việt Nam. Hiện tại, doanh số lũy kế 9 tháng của năm 2024 của Honda Civic Type R mới dừng lại ở con số 11 chiếc, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trên thực tế, việc bán chậm của Honda Civic Type R đến từ giá bán cao (2,399 tỷ đồng) do nhập khẩu từ Nhật bản, thời gian giao hàng chậm và là dòng xe thể thao khá kén người dùng. So với biến thể Civic phổ thông đang có giá từ 730-875 triệu đồng, Honda Civic Type R có giá bán cao hơn gần gấp 3 lần. Xe được trang bị động cơ 2.0 tăng áp đi kèm hộp số sàn 6 cấp. 2. Honda Accord: 8 xe Hết tháng 9, với việc liên tục áp dụng chính sách giảm giá 220 triệu đồng, Honda Accord đã cải thiện được doanh số khi bán được 8 xe, tăng 166,7% so với tháng trước (3 xe). Đồng thời kết quả này giúp Accord thoát khỏi vị trí dẫn đầu trong top 10 xe bán chậm nhất tháng. Lũy kế 9 tháng của năm 2024 của Honda Accord là 65 xe, tăng mạnh 91,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, phân khúc sedan cỡ D không còn được nhiều người để ý và việc một chiếc xe vừa bán giá cao, không có tùy chọn và không có thay đổi lớn nào trong những năm qua có thể là nguyên nhân mẫu xe này khó bán trong nhiều tháng đã qua. Honda Accord được trang bị động cơ 1.5 Turbo và có giá bán thực tế chỉ còn 1,099 tỷ đồng. 3. Toyota Alphard: 13 xe Doanh số tháng 9 của Toyota Alphard là 13 xe, tăng 44,4% so với tháng 8 (9 xe). Doanh số cộng dồn 9 tháng của Alphard đạt 95 xe, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Alphard ra mắt tháng 11/2023 và là dòng xe Toyota có giá bán cao nhất tại Việt Nam, từ 4,37-4,475 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu từ Nhật Bản với 2 tùy chọn phiên bản động cơ gồm 1 bản máy xăng 2.4L tăng áp và một bản hybrid. Trên thực tế, nhu cầu về dòng xe này là khá cao nhưng lượng xe nhập về tương đối hạn chế. 4. Honda Civic: 16 xe Honda Civic đã có tháng thứ 2 liên tiếp nằm trong trong top 10 xe bán chậm nhất thị trường với doanh số bán hàng trong tháng 9 chỉ là 16 xe, giảm 23,8% so với tháng 8 (21 xe) khiến mẫu xe này thăng hạng từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 4. Trong tháng 10 này, phiên bản mới của Honda Civic sẽ được giới thiệu và đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh số trong 2 tháng vừa qua của mẫu xe này. Doanh số lũy kế 9 tháng qua của Honda Civic đạt 883 xe, giảm nhẹ 1,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo kế hoạch, phiên bản mới của Honda Civic sẽ bổ sung thêm biến thể hybrid bên cạnh 2 phiên bản động cơ xăng đã bán trước đó. 5. KIA K5: 20 xe Khép lại tháng 9, KIA K5 đã có sự tăng trưởng trở lại dù chưa phải là đột phá khi bán được 20 xe, tăng 42,9% so với tháng trước (14 xe). Dù vậy, thứ hạng của KIA K5 vẫn không thay đổi khi xếp ở vị trí 5 trong danh sách top xe bán chậm nhất tháng. Lũy kế doanh số 9 tháng của KIA K5 là 207 xe, giảm mạnh 71,7% so với cùng kỳ năm 2023. Kia K5 thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 10/2021 dưới dạng lắp ráp trong nước với 3 phiên bản bao gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line. Giá bán của K5 hiện dao động từ 859-999 triệu đồng. 6. Isuzu mu-X: 36 xe Kết thúc tháng 9, doanh số Isuzu mu-X tiếp tục ghi nhận sự thay đổi theo chiều hướng tích cực khi đã bán được 36 xe, tăng 80% so với tháng 8 (20 xe), đáng tiếc kết quả này chưa đủ để mẫu xe SUV của Isuzu cải thiện thứ hạng, khi bị tăng 1 bậc từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 6. Doanh số lũy kế của mu-X trong 9 tháng của năm 2024 là 160 xe, tăng nhẹ 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Isuzu mu-X thế hệ mới có 3 phiên bản đang bán tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ diesel 1.9L tăng áp đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp với giá bán niêm yết từ 880 triệu đồng đến 1,12 tỷ đồng. 7. Toyota Corolla Altis: 37 xe Giống như đối thủ đồng hương Honda Civic, Toyota Corolla Altis cũng đã có tháng thứ 2 liên tiếp nằm trong danh sách top xe bán chậm nhất tháng. Khép lại tháng 9, mẫu sedan cỡ C của Toyota bán được 37 xe, tăng 12% so với tháng trước (33 xe). Dù bán tốt hơn nhưng vị trí của Toyota Corolla Altis lại tăng bậc khi từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 7. Tổng doanh số 9 tháng qua của mẫu xe này đạt 356 xe, giảm mạnh 68,7% so với cùng kỳ năm 2023. Thế hệ hiện hành của Toyota Corolla Altis được giới thiệu vào tháng 3/2022 và được bổ sung thêm tiện nghị kể từ tháng 10/2023. Xe có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng và động cơ hybrid, giá bán dao động từ 725-870 triệu đồng. 8. Toyota Innova: 38 chiếc Đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách top xe bán chậm nhất tháng 9/2024 thuộc về Toyota Innova. Đây là lần đầu tiên, mẫu xe MPV 7 chỗ này của hãng xe Nhật Bản lọt top xe bán chậm. Hết tháng 9 vừa qua, Toyota Innova chỉ bán được 38 xe, giảm 17,4% so với tháng 8 trước đó (46 xe). Doanh số cộng dồn 9 tháng của năm 2024 đạt 472 xe, giảm tới 68,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù đến thời điểm này, Innova mới vào danh sách top xe bán chậm nhưng kết quả dường như đã được dự đoán trước. Tính trong 7 tháng gần nhất, doanh số bán hàng của mẫu xe này hầu như không vượt quá nổi 70 xe mỗi tháng. Toyota Innova hiện vẫn là mẫu xe thế hệ cũ và được lắp ráp trong nước với duy nhất phiên bản 2.0L số sàn với giá bán 755 triệu đồng. Mẫu xe này chủ yếu dành cho các khách hàng chạy xe dịch vụ nhưng hiện nay Innova đang phải cạnh tranh với các thủ khác có mức giá thấp hơn nhưng kiểu dáng và trang bị tiện nghi hơn. 9. KIA Soluto: 44 xe Với 44 xe bán được trong tháng 9/2024, KIA Soluto dù chưa thể thoát khỏi top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường, nhưng kết quả này đã tăng 131,6% so với tháng trước (19 xe), đồng thời thứ hạng của mẫu sedan cỡ B này cũng cải thiện từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 9. Lũy kế 9 tháng năm 2024, có tổng cộng 287 xe KIA Soluto được bán ra thị trường, giảm mạnh 62,6% so với cùng kỳ năm 2023. Mẫu sedan cỡ B của KIA được ra mắt vào tháng 9/2019, được trang bị động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Xe có 4 phiên bản tùy chọn với giá bán dao động từ 386-462 triệu đồng. 10. Ford Explorer: 51 chiếc Lần gần nhất, Ford Explorer lọt vào top xe bán chậm là tháng 12/2023 và sau 8 tháng rời top, mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn của Ford đã quay trở lại danh sách trong tháng 9/2024 dù bán được 51 xe, tốt hơn kết quả tháng trước (33 xe). Lũy kế 9 tháng của năm 2023, doanh số của Ford Explorer đã đạt được 505 xe. Ford Explorer thế hệ hiện tại ra mắt thị trường vào đầu năm 2022 với 1 phiên bản duy nhất, sử dụng khối động cơ xăng Ecoboost 2.3L Turbo, cho công suất 273 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm. Ở thời điểm này, Ford Explorer đang được niêm yết với giá là 2,099 tỷ đồng. (*) Danh sách này được phân tích, tổng hợp từ báo cáo của VAMA và Hyundai thuộc TC Motor. Các hãng xe ngoài VAMA không công bố thông tin.