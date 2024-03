Tổng hợp tin bóng đá ngày 09/03/2024: Ronaldo lại gây 'bão' trên mạng xã hội

Hậu vệ của MU bị chỉ trích khi liên tiếp đậu xe ở khu vực dành cho người khuyết tật (Ảnh: Internet)

Williams gần như không có tương lai ở Old Trafford. Cầu thủ người Anh mới ra sân một trận cho "Quỷ đỏ" kể từ khi HLV Erik ten Hag lên nắm quyền. Theo The Athletic, Williams khả năng ra đi theo dạng tự do khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải này.

Steven Gerrard trở lại Liverpool với vai trò bất ngờ

Mới đây, Steven Gerrard được thông báo sẽ trở lại Merseyside vào ngày 23 /3 để tham gia trận đấu giao hữu giữa huyền thoại Liverpool với huyền thoại Ajax.

Đây sẽ là trận đấu thường niên thứ 8 của các huyền thoại Liverpool và Gerrard dự kiến ​​sẽ chơi cùng với Daniel Agger, Fernando Torres, Maxi Rodriguez, Martin Skrtel, Dirk Kuyt, Jerzy Dudek và Sami Hyypia khoác áo Liverpool một lần nữa. Trận đấu hiện đã bán hết 54.000 vé, với tất cả số tiền thu được sẽ được chuyển đến quỹ LFC.

Steven Gerrard trở lại Liverpool tham gia trận đấu từ thiện cuối tháng 3 này (Ảnh: Sports Bibble)

Steven Gerrard được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của CLB, hiện cựu cầu thủ 43 tuổi này đang là HLV trưởng Al Ettifaq của Saudi Pro League .

Ten Hag báo tin vui cho người hâm mộ MU

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Everton thuộc khuôn khổ vòng 28 Ngoại hạng Anh. HLV Ten Hag đã thông báo tin vui tới người hâm mộ 'Quỷ đỏ' về tình hình lực lượng.

Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết: "Có thông tin tốt, Rashford và Evans đã bình phục sau trận derby, vì vậy họ sẵn sàng ra sân thi đấu trận gặp Everton".