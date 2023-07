Tội phạm mua bán người: Thủ đoạn ngày càng tinh vi, nạn nhân nam giới tăng mạnh

Việt Nam là quốc gia có đường biên giới đất liền trải dài 25 tỉnh với trên 4.000 km, tiếp giáp với Lào, Campuchia và Trung Quốc, nhiều đường mòn, lối mở, tiểu ngạch, lối tắt qua lại. Vị trí địa lý đó là một trong những nguyên nhân gia tăng tội phạm mua bán người Việt Nam.

Việt Nam đã có những tiến bộ tích cực trong việc phòng chống tội phạm buôn bán người. Từ khi Luật Phòng, chống mua bán người có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012 đến ngày 15/2/2023, tổng số vụ án về mua bán người được khởi tố 1.744 vụ với hơn 3.000 bị can; tiếp nhận, hỗ trợ gần 8.000 nạn nhân. 100% các nạn nhân khi được giải cứu, tiếp nhận, xác minh đều được các lực lượng chức năng hỗ trợ ban đầu và tiến hành các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đầu tháng 7 vừa vừa qua, 1 đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia với tính chất phức tạp vừa vừa bị Bộ đội Biên Phòng tỉnh Long An phối hợp với đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Công an tỉnh Long An triệt phá. 1 nạn nhân được giải cứu thành công ngay trước khi bị đưa qua biên giới. Hàng chục đối tượng bị bắt giữ, nhờ vậy ngăn chặn kịp thời 1 đường dây mua bán người trải rộng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Liên tiếp gần đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang tiếp nhận hàng trăm công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, được các lực lượng nước này giải cứu và bàn giao. Công dân ngay sau khi được tiếp nhận đã hỗ trợ ban đầu về nơi ăn ở, chăm sóc sức khỏe, giải quyết thủ tục giấy tờ và xác minh nhân thân, tạo điều kiện thuận lợi để trở về với gia đình.



Từ giữa năm ngoái, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận và trợ giúp cho hàng trăm nạn nhân là lao động Việt Nam bị lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc dưới chiêu bài "việc nhẹ lương cao" và bị cưỡng bức làm việc trong các cơ sở, tổ chức lừa đảo do người nước ngoài làm chủ.

Nâng cao nhận thức, phòng tránh cạm bẫy của tội phạm mua bán người

Quá trình hỗ trợ cho các nạn nhân mua bán người đã luôn được quan tâm và triển khai tích cực. Nhưng chắc chắn là còn gặp phải không ít thách thức. Một phần là bởi nạn nhân mà các đối tượng buôn người hướng đến thường là đồng bào dân tộc thiểu số, do hoàn cảnh kinh tế và nhận thức của nhiều người còn hạn chế.