Tôi bị nói 'làm màu' khi chạy xe về quê ăn Tết, đâu ai biết sự thật đau lòng

Nhiều người mỉa mai, nói tôi "làm màu" khi quyết định tự chạy xe từ TP.HCM về quê ở Ninh Bình để ăn Tết, có mấy ai hiểu được lý do thật sự đằng sau. Tết này, tôi sẽ lái xe từ TP.HCM về Ninh Bình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng từ khi quyết định, tôi đã nhận không ít ánh mắt nghi ngờ, những lời xì xào từ bạn bè và đồng nghiệp. Họ bảo tôi là "làm màu", muốn khoe khoang. Thậm chí, có người còn mỉa mai, bảo rằng tôi sẽ bị tai nạn giao thông vì "thói làm màu" của mình. Nhưng có mấy ai hiểu được lý do thật sự đằng sau quyết định này của tôi. Hình minh họa. Là một người con xa quê, tôi luôn muốn về nhà mỗi dịp Tết. Nhưng năm nay, có lẽ tôi đã trưởng thành hơn, nhìn nhận mọi thứ theo cách khác. Nghe đến việc mua vé máy bay về quê, tôi không khỏi thở dài. Vé máy bay ngày Tết đắt đỏ, hết 9 triệu đồng cho cả hai chiều. Chưa kể, nếu về quê không có xe đi lại, phải thuê thì tôi sẽ tốn thêm 9 triệu đồng nữa cho 9 ngày nghỉ lễ. Để tiết kiệm 18 triệu đồng, tại sao không thử lái xe tự về? Là người đã làm việc ở TP.HCM suốt bao năm qua, tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Dù hiện nay chẳng phải lo lắng về cơm áo gạo tiền như thời mới ra trường nhưng tôi vẫn luôn cố gắng chi tiêu hợp lý. Hơn nữa, kinh tế hai năm nay khó khăn, tôi phải thắt chặt chi tiêu. Thật ra, tôi đã sống tiết kiệm hơn từ hai năm nay nhưng mọi người đâu biết. Mọi người vẫn nghĩ tôi là thanh niên thành đạt, có nhà, có xe, có công việc ổn định, do đó việc tôi lái xe về quê chắc chỉ để "làm màu", khoe khoang với bạn bè, hàng xóm, hay thể hiện ở các buổi họp lớp. Gia đình tôi ở quê đông người, họ hàng lại ở xa, nên đi chúc Tết chắc chắn phải di chuyển bằng ô tô. Không đi xe về, tôi chắc chắn phải thuê xe. Còn nếu tham gia họp lớp, tất nhiên tôi sẽ đi xe máy. Thế nhưng, chẳng ai hiểu được điều đó. Những lời mỉa mai của nhiều người khiến tôi cảm thấy mình đang sống trong một thế giới mà người ta chỉ nhìn vào vẻ ngoài, không bao giờ chịu lắng nghe lý do thật sự đằng sau mỗi quyết định. Rõ ràng tôi không "làm màu", tôi chỉ đơn giản là lựa chọn một cách tiết kiệm và thực tế. Xe của tôi đủ tốt để chạy đường dài, và tôi tin mình sẽ lái an toàn. Vậy thì có gì sai khi tôi chọn cách này?! Thực tế, tôi rất mong rằng những người xung quanh sẽ hiểu hơn về quyết định của mình. Tết là dịp để về bên gia đình, để tận hưởng những giây phút quý giá bên những người thân yêu. Và đối với tôi, một chuyến đi về quê không chỉ là để khoe khoang hay thể hiện, mà là sự lựa chọn của một người trưởng thành, biết cách tính toán chi phí cho cuộc sống. Có lẽ, trong cái xã hội hiện đại này, đôi khi chúng ta cần phải tìm cách sống theo cách riêng của mình, thay vì chạy theo những ánh mắt đánh giá của người khác. Và tôi, sẽ vẫn tiếp tục lái xe về quê, không phải vì "làm màu", mà vì tôi hiểu rõ mình cần gì và muốn gì trong những ngày Tết này. Theo VTC News